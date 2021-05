Indian Coast Guard Result : नाविक और यांत्रिक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें

नई दिल्ली. भारतीय तटरक्षक ( Indian coast guard) ने नाविक भर्ती और यांत्रिक भर्ती 2021 की स्टेज-1 परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे भारतीय तटरक्षक की आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा. यह भर्ती प्रक्रिया नाविक ( जनरल ड्यूटी एंड डोमेस्टिक ब्रांच)और यांत्रिक (इलेक्ट्रिल/ इलेक्ट्रानिक्स/ मैकेनिकल) पदों के लिए हो रही है.जिन अभ्यर्थियों ने स्टेज-1 परीक्षा पास कर ली होगी, उन्हें स्टेज II के लिए बुलाया जाएगा. स्टेज II में फिजिकल टेस्ट, दस्तावेज़ सत्यापन सहित प्रक्रिया होती है. बता दें कि नाविक ओर यांत्रिक के पदों पर भर्ती के लिए स्टेज I परीक्षा मार्च में हुई थी. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल कुल 358 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. वहीं इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 05 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी और 19 जनवरी 2021 तक चली थी.- सबसे पहले भारतीय तटरक्षक बल की वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाएं- इसके बाद होम पेज पर ICG RESULT FOR CGEPT 02/2021 BATCH IS DECLARED लिंक मिलेगा- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ फाइल ओपन होगी- इस फाइल में Click here for Result of ICG CGEPT 02/2021 लिंक मिलेगा- इस पर क्लिक कर दें- अब एक नया पेज ओपन होगा- यहां अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें- आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा- इसे भविष्य में रेफरेंस के लिए डाउनलोड या प्रिंट आउट भी कर सकते हैं