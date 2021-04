ICSI CSEET Admit Card 2021: घर से परीक्षा देंगे अभ्यर्थी, एडमिट कार्ड जारी, करें डाउनलोड

नई दिल्ली. आईसीएसआई सीएसईईटी एग्जाम 2021 के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी दि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (The Institute of Company Secretaries of India) की अधिकारिक वेबसाइट icsi.edu के परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव टेस्ट (CSEET) का आयोजन 8 मई 2021 को किया जाएगा. इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में आईसीएसआई ने अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर सूचना भी प्रकाशित की है.इस परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन मोड में किया जाएगा. अभ्यर्थी अपने घर से अभ्यर्थी अपने घर से लैपटॉप के जरिए परीक्षा दे सकेंगे. वहीं परीक्षा के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है.कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 200 नंबरों की होगी. अभ्यर्थियों को दो घंटे में कुल 140 प्रश्न हल करने होंगे. परीक्षा के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या के लिए अभ्यर्थी जारी किए गए हेल्प डेस्क नंबर 9513850008 व 9513850025 संपर्क कर सकते हैं.यह भी पढ़ें -सबसे पहले अभ्यर्थी अधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.होम पेज पर दिए गए CS Executive Entrance Test (CSEET) के लिंक पर क्लिक करें.अब नया विंडो खुलने के बाद एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.यहां मांगी गई जानकारी को भरकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.