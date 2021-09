IERT Result 2021: आईईआरटी  प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित, काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी 

नई दिल्ली (IERT Result 2021). इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी, प्रयागराज ने प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है. अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट iertonline.in के जरिए अपने नतीजे देख सकते है. प्रवेश परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त 2021 से 27 अगस्त 2021 तक किया गया था.

संस्थान ने रिजल्ट के साथ दाखिले के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, 2 वर्षीय मैनेजमेंट डिप्लोमा और डेढ़ वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स में दाखिला मिलता है.

यह है काउंसलिंग का शेड्यूल

परीक्षा सचिव डॉ केबी सिंह के अनुसार 3 तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 21 से 28 सितंबर 2021 तक चलेगी. वहीं मैनेजमेंट और पीसीडीए में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 20 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी. 3 तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए 975 सीट, 2 वर्षीय मैनेजमेंट डिप्लोमा की 225 सीटें और डेढ़ वर्षीय पीसीडीए कोर्स की 18 सीटों हैं.

IERT Result 2021: ऐसे चेक करें रिजल्ट

-सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट iertonline.in पर जाएं.

-होम पेज पर दिए गए Click Here To See Result के लिंक पर क्लिक करें.

-यहां मांगी गई जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.

-रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

-अब उसे डाउनलोड करें.