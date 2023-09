IG or DIG which post is Higher: पुलिस विभाग में आईजी और डीआईजी, दोनों काफी सीनियर लेवल की पोस्ट होती हैं. फिर भी कई बार लोगों के बीच कन्फ्यूजन होती है कि आखिर दोनों में कौन सी पोस्ट बड़ी है. किसके पास ज्यादा पॉवर होती है और किसे कितनी सैलरी मिलती है. ऐसे में हम आपका ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए दोनों पदों से जुड़े अहम अंतर यहां बताने जा रहे हैं.

गौरतलब है कि आईजी और डीआईजी, दोनों आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं. पुलिस प्रशासन में डीजीपी, एडीजीपी के बाद आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पद तीसरे नंबर (DIG Rank Post Full Form) पर आता है. आईजी एक जोन के हेड होते हैं और इनके अंतर्गत कई जिले आते हैं. आप यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा क्लियर कर आईजी बन सकते (How to Become IG) हैं. इसके लिए आपको आईपीएस रैंक पानी होगी. कुछ वर्षों तक डीआईजी के रूप में काम करने के बाद अधिकारियों को आईजी के पद पर प्रमोट किया जाता है.

How to Become DIG: डीआईजी

वहीं आईजी के मातहत काम करते हैं डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. पुलिस विभाग में डीजीपी, एडीजीपी और आईजी के बाद यह चौथी सबसे पड़ी पोस्ट (DIG Rank Post Full Form) होती है. एसएसपी के रूप में कुछ वर्षों तक कार्य करने के बाद डीआईजी के पद पर प्रमोशन किया जाता है. इस पोस्ट को पाने के लिए भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्लियर कर आईपीएस बनना पड़ता है. इसके तहत आपको प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू राउंड क्लियर करना होगा.

IG, DIG Salary Pay Scale: कितनी मिलती है सैलरी एवं सुविधाएं

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक आईजी अधिकारी की सैलरी तकरीबन 1,44,200 रूपए तक होती है. वहीं एक डीआईजी अधिकारी को 1,31,100 रूपए तक सैलरी दी जाती है. दोनों पदों पर एचआरए, टीए समेत कई अन्य प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं. इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारियों की तरह आईजी, डीआईजी को भी सरकारी आवास, वाहन, सहायता के लिए पर्सनल स्टाफ और सुरक्षा के लिए गार्ड्स मुहैया कराए जाते हैं.

