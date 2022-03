IGNOU January Admissions 2022: मार्च तक करें IGNOU में एडमिशन के लिए आवेदन, जानें जरूरी डिटेल

नई दिल्ली (IGNOU January Admissions 2022, www.ignou.ac.in). इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) देश की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी (Open University In India) है. हर साल हजारों छात्र यूजी (IGNOU UG Course) और पीजी कोर्स (IGNOU PG Course) के लिए इग्नू में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं (IGNOU Admission Status). इग्नू में दो सेशन में एडमिशन और परीक्षाएं होती हैं. इग्नू में जनवरी 2022 सेशन (IGNOU January Admissions 2022) के लिए अप्लाई करने की डेट बढ़ा दी गई है.

इग्नू के जनवरी सेशन के यूजी/पीजी पाठ्यक्रमों में एडमिशन हासिल करने के लिए 25 मार्च 2022 तक आवेदन करना होगा (IGNOU January Admissions 2022). आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके बाद एडमिशन के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा (IGNOU Admission Status). अगर आप इग्नू जनवरी 2022 सेशन (IGNOU January Admissions 2022) में दाखिला लेना चाहते हैं तो लास्ट डेट को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द अप्लाई कर लें.

इग्नू जनवरी 2022 सेशन के लिए ऐसे करें अप्लाई

1. इग्नू जनवरी सेशन 2022 में एडमिशन (IGNOU January Admissions 2022) हासिल करने के इच्छुक छात्रों को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा.

2. नए एडमिशन के लिए ‘न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक’ पर क्लिक करें और अगर आपका अकाउंट इग्नू की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन क्रिडेंशियल्स के साथ साइन इन करें.

3. इसके बाद सभी जरूरी पर्सनल जानकारी और शैक्षिक योग्यता भरें.

4. अब फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

5. इसके बाद फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी को एक बार अच्छी तरह से चेक करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें.

6. फ्यूचर रेफरेंस के लिए फॉर्म की एक कॉपी डाउनलोड कर अपने पास रख लें.

