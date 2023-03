Summer Fellowship: IIT मद्रास की तरफ से नॉन आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए समर फेलोशिप, जानिए कितना मिलेगा पैसा

IIT Madras Summer Fellowship Programme 2023: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास ने समर फेलोशिप प्रोग्राम 2023 की घोषणा की है. स्टाइपेंड के साथ दो महीने के लिए युवा इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, विज्ञान और ह्यूमैनिटीज के छात्रों के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने ये एक समर मिनी प्रोजेक्ट शुरू किया है.

इस फेलोशिप के लिए कौन कर सकता है अप्लाई

B.E./B.Tech./B.Sc (इंजीनियरिंग) के तीसरे वर्ष के उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. M.E./M.Tech के तीसरा या चौथे साल के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं. ME/M.Tech/M.Sc./M.A, MBA के पहले साल के स्टूडेंट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने यूनिवर्सिटी में हाई रैंक पाई हो, उन्हें एकैडमिक बैकग्राउंड की बेहतर समझ हो.

पहले साल के स्टूडेंट्स जो अप्लाई करें उनमें ये सब क्वालिटी होनी चाहिए- presented at seminars, projects executed, design contests participated, score/rank in Mathematics Olympiad and any other awards/distinctions obtained.

इस फोलोशिप के लिए IIT स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं. ये प्रोग्राम 22 मई से 21 जुलाई तक के लिए डिजाइन किया गया है. तारीखों में तबदीली वक्त और जरूरत के हिसाब से की जा सकती है.

ये डिपार्टमेंट ले रहे हैं इसमें हिस्सा

इंजीनियरिंग विभाग-

अंतरिक्ष इंजिनीयरिंग

एप्लाइड मैकेनिक्स

बायो टेक्नोलॉजी

केमिकल इंजीनियरिंग

सिविल इंजीनियरिंग

कंप्यूटर साइंस & इंजीनियरिंग

इंजीनियरिंग डिजाइन

इलेक्ट्रिकल डिजाइन

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

मेटललर्जिकल & मैटेरियल्स इंजीनियरिंग

Ocean इंजीनियरिंग

साइंस डिपार्टमेंट्स-

फिजिक्स

कैमिस्ट्री

मैथमैटिक्स

ह्यूमैनिटीज & सोशल साइंस

मैनेजमेंट स्टडीज

स्टाइपेंड- इस फेलोशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों को 6 हजार रुपए महीना स्टाइपेंड दिया जाएगा. ये स्टाइपेंड अधिकतम 2 महीने तक दिया जा सकेगा.

IIT Summer Fellowship Programme 2023: रजिस्ट्रेशन डेट-

समर फेलोशिप प्रोग्राम 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन 18 फरवरी से शुरू हो गए हैं. इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने की तारीख 31 मार्च शाम 5 बजे तक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई प्रोसेस के लिए डिटेल नीचे दिए लिंक से देखें.

इस लिंक से पढ़ें डिटेल

