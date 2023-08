नई दिल्ली (Ila Tripathi IAS Love Story). आईएएस टीना डाबी (Tina Dabi IAS), सृष्टि जयंत देशमुख, रिया डाबी, आईएफएस आरुषि मिश्रा आदि की लव स्टोरी काफी चर्चित हैं. इनमें से ज्यादातर की अपने पार्टनर्स से पहली मुलाकात मसूरी में स्थित LBSNAA यानी सिविल सर्विस ट्रेनिंग सेंटर में हुई थी. लेकिन आईएएस इला त्रिपाठी की कहानी इन सबसे जुदा है.

इला त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं. वहीं, उनके पति भावेश मिश्रा दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं (Bhavesh Mishra IAS Wife). इन दोनों की पहली मुलाकात एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हुई, जो न तो सोशल मीडिया के तौर पर मशहूर है और न ही दोस्ती-यारी के लिए जाना जाता है. पढ़िए इला त्रिपाठी और भावेश मिश्रा की खास लव स्टोरी.

मेंटर से हुआ प्यार

इला त्रिपाठी और भावेश मिश्रा की जान-पहचान मेगा वेबसाइट कोरा पर शुरू हुई थी. इला यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए कोरा पर अपने सवाल अपलोड कर देती थीं. भावेश मिश्रा ने कई बार उनके जवाब दिए. यहीं से उनकी दोस्ती शुरू हो गई. पहले मेंटर-स्टूडेंट, फिर बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड और आखिर में पति-पत्नी बनकर इन दोनों के रिश्ते ने कई पड़ाव देखे.

सरकारी हॉस्पिटल में हुई डिलीवरी

इला और भावेश तेलंगाना में पोस्टेड हैं. साल 2022 में इला ने एक सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दिया था. डिलीवरी के लिए सरकारी हॉस्पिटल चुने जाने की वजह से इस आईएएस कपल को रोल मॉडल माना जाने लगा था. इला लिखने की शौकीन हैं और उनकी किताब ’71 TO 51: My Journey from Failure to IAS & Your Journey to Success’ में उनकी लव स्टोरी की जानकारी है.

टॉप 60 रैंक में हैं पति-पत्नी

भावेश मिश्रा ने आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की है. साल 2015 में यूपीएससी परीक्षा के पहले अटेंप्ट में वह 58वीं रैंक के साथ सफल हो गए थे (Bhavesh Mishra IAS Rank). वहीं, इला त्रिपाठी आईएएस बनने से पहले आईटी इंजीनियर थीं. वह अपने पहले प्रयास में असफल हो गई थीं. फिर 2017 में दूसरे अटेंप्ट में 51वीं रैंक के साथ आईएएस अफसर बन गईं (Ila Tripathi IAS Rank).

