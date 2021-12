JEE Main 2022: ऐसे करें जेईई मेन परीक्षा की तैयारी, शानदार रहेगा रिजल्ट

नई दिल्ली (JEE Main 2022 Preparation Tips). भारत में अब भी ट्रेडिशनल प्रोफेशन की काफी डिमांड है. बचपन से ही बच्चों से यह जरूर पूछा जाता है कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे. ऐसे सवालों के जवाब में ज्यादातर बच्चे इंजीनियर (How To Become Engineer), डॉक्टर या टीचर जैसे प्रोफेशन बताते हैं. भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आईआईटी को बेस्ट संस्थान माना जाता है (IIT Admission Process). लेकिन आईआईटी जैसे संस्थान में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं होता है. इसके लिए जेईई मेन 2022 परीक्षा (JEE Main Exam 2022) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है.

जेईई मेन 2022 परीक्षा को पास करना आसान नहीं होता है (JEE Main Exam 2022). इसके लिए काफी समय तक तैयारी करनी पड़ती है. अगर आप 12वीं की बोर्ड परीक्षा के साथ ही आईआईटी जेईई मेन परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना होगा (JEE Main 2022 Preparation Tips). जानिए कुछ ऐसे टिप्स, जिनसे जेईई मेन परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिलेगी. साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in भी देखते रहें.

जेईई सिलेबस के हिसाब से बनाएं प्लान

बोर्ड परीक्षा (Board Exam) के साथ जेईई मेन की तैयारी करने वालों छात्रों को परीक्षा के लिए खास तरह से प्लानिंग करनी होगी. इसके लिए सबसे पहले परीक्षा का सिलेबस समझें (JEE Main Exam Syllabus). फिर सिलेबस को आसान और कठिन सेगमेंट में बांटकर अपना प्रॉपर प्लान बनाएं. इसका नियमित रूप से पालन भी करें.

टाइम टेबल से मिलेगी मदद

किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए टाइम टेबल होना जरूरी है. जेईई परीक्षा पैटर्न को समझकर अपने लिए टाइम टेबल बनाएं (JEE Main Exam Pattern). इस परीक्षा में उम्‍मीदवारों को 90 प्रश्नों में से 75 प्रश्नों का उत्तर देना होगा. हर पेपर की अवधि 3 घंटे होती है. हर विषय में 20 एमसीक्यू और 10 न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा. एमसीक्यू के प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा. वहीं न्यूमेरिकल प्रश्नों में सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और इस खंड में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है.

बीच में न छोड़ें कोई टॉपिक

इस परीक्षा की तैयारी करते समय किसी भी टॉपिक को बीच में या अधूरा न छोड़ें. किसी भी नए टॉपिक को रिवाइज करने से पहले अपना पुराना टॉपिक खत्म करें. इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और तैयारी भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे (JEE Main 2022 Preparation Tips).