अंग्रजी सीखें: WH Family के इन शब्दों को समझ लीजिए, जिनके बिना अंग्रेजी बोलना है मुश्किल

अंग्रेजी सीखें में आज हम WH Family के अन्तर्गत आने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे. WH Family शब्दों में W और H अक्षरों का प्रयोग होता है और जिन्हें प्राय: प्रश्न पूछने हेतु प्रयोग किया जाता है. ये शब्द (WH Family Words ) हैं – What, When, Where, Whose, Who, How, Whom, Why व Which. इस चैप्टर में ये शब्द और इनके प्रयोग के साथ बने अधिकतर प्रयोग में आने वाले शब्द समूह दिये गये हैं, जिन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए ताकि आने वाले पाठों में आप इनका प्रयोग आसानी से समझ पायें.एक बात और, जैसा कि पहले उदाहरण में दिया गया है ‘What’ का अर्थ है ‘क्या ’ या ‘जो ’, आपके मन में एक बात आयेगी कि ‘What’ का अर्थ है ‘क्या’ , ये बात तो मुझे पता है, पर ‘What’ का एक और अर्थ है ‘जो’ , ये बात कुछ समझ नहीं आयी. तथ्य यह है कि जब ‘What’ का प्रयोग किसी प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है तो वहां पर ‘What’ का अर्थ होता है ‘क्या ’ और जब ‘What’ का प्रयोग ‘Conjunction’ की तरह होता है तो ‘What’ का अर्थ होता है ‘जो ’. अब आप सोचेंगे कि ‘Conjunction’ क्या है! जब आप ‘Conjunction’ चैप्टर पढ़ेंगे, सब समझ आ जायेगा। धैर्य रखिये, फिलहाल इन्हें अच्छी तरह समझ लें.What क्या, जोWhy क्योंWhen कब, जबWhere कहाँ, जहाँHow कैसेWho कौन, जो (किसी व्यक्ति के लिए)Which कौन सा, जो (किसी चीज़ के लिए)Whose किसका, जिसकाWhom किसे, किससे, किसकोHow many कितने (जिन्हें गिना जा सकता है)How much कितना (जिन्हें गिना नहीं जा सकता)Until when कब तकSince when कब सेFrom when कब सेFor how long कब सेWith whom किसके साथFor whom किसके लिएAbout whom किसके बारे मेंTowards whom किसकी तरफ़By whom किसके द्वाराFrom where कहाँ से, जहाँ सेFor what किसलिए, जिसलिएWhat for किसलिए , जिसलिएHow beautiful कितनी सुन्दरHow far कितना दूरHow good कितना अच्छाHow long कितना लम्बाHow old बड़ा (उम्र में) कितना पुराना या कितनाHow soon कितनी जल्दीIn what way तरह किस तरह सेAt what way किस सेWhat else और क्याWhatever जो कुछ भीWhatsoever जो कुछ भीWhat then क्या, तब क्या, फिर क्याWhat type of किस तरह काWhenever जब कभीWhen so ever जब कभीWhence कहाँ से, जहाँ सेWhereas जबकिWhere in जिसमेंWhichever जो कुछ भीWhich so ever जो कुछ भीWhich type किस तरह का, किस प्रकार काWhoever जो कोई भीWhosoever जो कोई भीWhy so ऐसा क्योंFrom which office किस ऑफिस सेFrom whose office किसके ऑफिस सेWith which boy किस लड़के के साथTowards which city किस शहर की तरफ़From which street किस गली सेFor which company किस कम्पनी के लिएBy which gun किस बन्दूक सेIn which glass किस गिलास मेंWith who people किन लोंगों के साथFor whose son किसके बेटे के लिएWhich brother of mine मेरा कौन सा भाईWhich sister of yours तुम्हारी कौन सी बहनHow many brothers कितने भाईHow many hairs कितने बालHow many stars कितने तारेHow much money कितने रूपयेHow many such people ऐसे कितने लोगHow much sugar कितनी चीनीWhat kind of people किस तरह के लोगHow come किस तरह / कैसेAt what time किस समयWhat kind of book किस तरह की किताबWhich girl’s brother किस लड़की का भाईWhich school’s student किस स्कूल का विद्यार्थीHow many Kilograms of sugar कितने किलोग्राम चीनीHow many glasses of milk दूध के कितने गिलासHow many brothers of mine मेरे कितने भाईHow many brothers of yours तुम्हारे कितने भाई