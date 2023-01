Latest Career News: उत्तराखंड में नकल पर लगेगी नकेल, जानें किस पर लगेगी 10 सालों की रोक

नई दिल्ली (Latest Career News). इन दिनों पेपर लीक मामलों में काफी इजाफा हुआ है (Paper Leak News). हाल ही में उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था. इसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने नकल रोकने के खिलाफ कानून लागू करने की तैयारी कर ली है. इससे राज्य में सख्ती बढ़ेगी.

उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय ने पेपर लीक और नकल की घटनाओं को रोकने के संबंध में नई जानकारी जारी की है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने चेतावनी जारी कर कहा है कि जो भी उम्मीदवार राज्य की भर्ती परीक्षाओं में चीटिंग करते हुए पाए जाएंगे (Recruitment Exam), उन्हें 10 सालों तक किसी भी सरकारी परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा.

कानून से आएगी सख्ती

राज्य CMO के मुताबिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को 10 साल तक किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा (Recruitment Exam). सरकार नकल विरोधी कानून में यह प्रावधान लाने जा रही है. पिछले कुछ महीनों में राज्य में पेपर लीक के कई मामले सामने आने से सरकार को काफी मुसीबत झेलनी पड़ी है. सख्त कानून बन जाने सेे अभ्यर्थियों में डर बनेगा और वे चीटिंग करने से बचेंगे.

CM Pushkar Singh Dhami has said that candidates involved in cheating in recruitment exams will not be able to appear in any recruitment examination for 10 years. He said that this provision is being made by the government in the strict anti-copying law:Uttarakhand CMO

