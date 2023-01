Learn English: आप भी बोलने लगेंगे फर्राटेदार अंग्रेजी, बस नोट कर लें गोल्डन रूल्स

नई दिल्ली (Learn English Speaking Skills). इन दिनों हर किसी के लिए अंग्रेजी भाषा की बेसिक जानकारी होना जरूरी है. जहां कुछ लोग अंग्रेजी भाषा में काफी कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर लेते हैं, वहीं कुछ इसमें झिझक महसूस करते हैं. अंग्रेजी भाषा का बैकग्राउंड न होना इसकी एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है (English Language).

साल 2023 में आपने कई तरह के रिजॉल्यूशन लिए होंगे (New Year Resolutions 2023). इनमें से एक स्पीकिंग स्किल पर फोकस करने का भी बना लीजिए. अंग्रेजी भाषा में बात करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आप हर दिन 10-15 मिनट भी अंग्रेजी भाषा में बात करने की प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें महारत हासिल कर लेंगे (How to Talk in English).

हर दिन करें अंग्रेजी में बात

इंग्लिश में एक कहावत बहुत मशहूर है- ‘Practice makes a man perfect’. किसी भी चीज का रेगुलर अभ्यास आपको उसमें एक्सपर्ट बना देता है. अगर आपको अंग्रेजी भाषा पर पकड़ मजबूत करनी है तो रोजाना अंग्रेजी में ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करें. इससे अंग्रेजी बोलने की आपकी क्षमता बढ़ेगी और झिझक भी कम होगी (English Speaking Skills).

उच्चारण पर जरूर दें ध्यान

अंग्रेजी भाषा पर कॉन्फिडेंस बनाने और एक्सपर्ट बनने के लिए हर शब्द का सही उच्चारण पता होना जरूरी है (English Words). अगर किसी शब्द को गलत तरीके से बोलेंगे तो आपका मजाक बन सकता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है. हर शब्द पर जोर देकर उसे बोलें. किसी शब्द के उच्चारण को लेकर कोई शंका हो तो गूगल या यूट्यूब की मदद ले सकते हैं.

इंग्लिश फिल्मों की डालें आदत

डिजिटल युग में हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है. इंग्लिश भाषा पर पकड़ मजबूत करने के लिए अंग्रेजी में फिल्में व शोज़ देखें (English Films). इससे शब्दों का सही उच्चारण जल्दी समझ में आएगा. शुरुआत में आप चाहें तो सब टाइटल के साथ भी फिल्में व शो देख सकते हैं. इसके अलावा इंग्लिश नॉवेल्स व न्यूजपेपर पढ़ना भी एक बेहतरीन ऑप्शन है.

