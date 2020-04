अंग्रेजी सीखें : आज हम A से लेकर Z शब्दों का उच्चारण करना सीखेंगे

स्वर (Vowels)

व्यंजन (Consonants)

स्वरों का उच्चारण (Pronunciation of vowels)

A का उच्चारण

A, AI, AY – ‘ए’ ( s )





Name (नेम) – नाम

Fame (फ़ेम) – प्रसिद्धि

Game (गेम)

खेल Rate (रेट) – मूल्य



Shame(शेम) – शर्म

Ape (एप) – लंगूर

Shape(षेप) – आकार

Same (सेम) – समान



Pain (पेन) – दर्द

Rain (रेन) – बारिश

Day (डे) – दिन

Say (से) – कहना







A – ‘ऐ’ ( ै )





Ash (ऐस) – राख

At (ऐट) – पर, में

An (ऐन) – एक

Anchor (ऐंकर) – ऐंकर



Gas (गैस) – गैस

Map (मैप) – मैप

Man (मैन) – आदमी

Cat (कैट) – बिल्ली







A – ‘एअ’ ( ेअ )





Rare (रेअर) – दुर्लभ

Dare (डेअर) – हिम्मत करना

Share (षेअर) – मिलकर करना







A – ‘अ’ ( ा )





Alert (अलर्ट) – सचेत

Agree (अग्री) – सहमत होना

Ajar (अजार) – अधखुला







A – ‘आ’ ( ाा )





Are (आर) – एक सहायक क्रिया

After (आफ़्टर) – बाद में

Far (फ़ार) – दूर







A, AW – ‘ऑ’ ( ॅ )





Tall (टॉल) – लम्बा

Hall (हॉल) – बड़ा कमरा

Call (कॉल) – फ़ोन करना, पुकारना











Awesome (ऑसम) – बहुत बढ़िया

Aweful (ऑफ़ल) – बहुत बेकार

Awkward (ऑकवर्ड) – अटपटा







E का उच्चारण





Me (मी) – मुझे

He (ही) – वह

Be (बी) – होना



Week (वीक) – सप्ताह

Teen (टीन) – किशोर

Keep (कीप) – रखना



Weak (वीक) – कमज़ोर

Heap (हीप) – ढेर

Sea (सी) – सागर







E – ‘ऐ’ ( ै )





Hen (हैन) – मुर्गी

Pen (पैन) – प्रसिद्धि

Enter (ऐन्टर) – प्रवेश करना







E – ‘ इ ’ ( ि ) छोटी इ





Example (इग्जै़म्पल) – उदाहरण

Eleven(इलैवन) – ग्यारह

Engagement (इंगेजमेंट) – सगाई







I का उच्चारण





It (इट ) – यह

Is (इज़) – सहायक क्रिया

Injury (इन्जरी) – चोट



Sin (सिन) – पाप

Hindustan (हिन्दुस्तान) – हिन्दुस्तान, भारत

Hill (हिल) – पहाड़







I – ‘ आय ’





Hi (हाय) – हैलो, अभिवादन करना

Hire (हायर) – किराये पर लेना

Retire(रिटायर) -रिटायर होना



Expire (एक्सपायर) – समय सीमा खत्म

Attire (अटायर) – पोशाक

Dire (डायर) – भयानक







I – ‘ आइ ’





File (फ़ाइल) – फ़ाइल

Nile (नाइल) – नील नदी

Grind (ग्राइन्ड) – पीसना

Hide (हाइड) – छिपाना



Pile (पाइल) – ढेर

Chile(चाइल) – चिली (एक देश )

Strike (स्ट्राइक) – हड़ताल

Kite (काइट) – पतंग







I – ‘ अ ’





Flirt (फ्लर्ट) – फ्लर्ट करना

First (फस्र्ट) – प्रथम, पहला

Third (थर्ड) – तृतीय, तीसरा



Dirt (डर्ट) – गंदगी

Shirt (शर्ट) – कमीज़

Shirk (शर्क) – भागना (ज़िम्मेदारी से)







IE – ‘ र्इ ’ ( ी ) बड़ी र्इ





Niece (नीस) – भतीजी

Piece (पीस) – टुकड़ा

Believe (बिलीव) – मानना,विश्वास करना







IO – ‘ आय ’





Lion (लायन) – शेर

Riot (रायट) – दंगा

Ion (आयन) – अणु (भौतिकी (physics) में)







O का उच्चारण

O, OW – ‘ ओ ’ ( ो )





Om (ओम) – ऊँ

Old (ओल्ड) – बूढ़ा

Only (ओन्ली) – केवल, इकलौता



More (मोर) – ज़्यादा

Bold (बोल्ड) – साहसी, साहसिक

Rope (रोप) – रस्सी



Bow (बो) – धनुश

Snow (स्नो) – हिमपात, बर्फ

Eyebrow (आइब्रो) – भौहें



Yellow (यलो) – पीला रंग

Slow (स्लो) – धीमा

Pillow (पिलो) – तकिया







OO – ‘ उ ’ ( ु ) छोटी उ





Cook (कुक) – रसोइया

Look (लुक) – देखना

Good (गुड) – अच्छा

To (टु) – को







OO – ‘ ऊ ’ ( ू ) बड़ी ऊ





Too (टू) – भी

Shoot (शूट) – गोली मारना

Groom (ग्रूम) – दूल्हा

Loot (लूट) – लूटना







O – ‘ अ ’





Done (डन) – हो गया

Oppose (अपोज़) – विरोध करना

Occur (अकर) – घटित होना

Son (सन) – बेटा







O – ‘ ऑ ’





Opt (ऑप्ट) – चुनना

On (ऑन) – के ऊपर, पर

Stop (स्टॉप) – रुको, रुकना

Lot (लॉट) – बहुत



Chop (चॉप) – काटना

Hop (हॉप) – कूदना

Shop ( शॉप) – दुकान

Rob (रॉब) – लूटना







OW – ‘ आव ’





Cow (काव) – गाय

Shower (शावर) – नहाना के लिए

Tower (टावर) – मीनार

How (हाव) – कैसा







OU – ‘ आउ ’





Doubt (डाउट) – संदेह

Shout (शाउट) – चिल्लाना

About (अबाउट) – बारे में

Rout(राउट)- भगदड़







OI – ‘ ऑइ ’





Join (जॉइन) – शामिल होना

Coin (कॉइन) – सिक्का







OY – ‘ ऑय ’





Enjoy (ऐनजॉय) – मजे करना

Boy (बॉय) – लड़का

Royal (रॉयल) – राजसी

Loyal(लॉयल)- वफ़ादार







U का उच्चारण





Bull (बुल) – बैल

Full (फ़ुल) – भरा हुआ

Raipur (रायपुर) – जगह का नाम







U – ‘ अ ’





Shut (शट) – बन्द

Run (रन) – दौड़ना

Bulb (बल्ब) – बल्ब

Under (अन्डर) – के नीचे











Utter (अटर) – कहना

Urgent (अर्जेन्ट) – ज़रुरी

Cut (कट) – काटना

But (बट)- लेकिन







U – ‘ यू ’





Use (यूज़) – प्रयोग करना

Salute (सल्यूट) – सलाम

Tube (ट्यूब)- ट्यूब

Uniform(यूनीफ़ार्म) – वर्दी







U – ‘ यो ’





Cure (क्योर) – इलाज

Tenure (टैन्योर) – कार्यकाल

Sure (श्योर)- पक्का

Allure (अल्योर) – फुसलाना







स की ध्वनि (Words with ‘S’ sound)

S (स)





Sun(सन) – सूरज

Saturn(सैटर्न) – शनि ग्रह

Saline(सलाइन) – खारा



Salute(सल्यूट) – सलाम

Salt(सॉल्ट) – नमक

Taste(टेस्ट) – स्वाद



Safety(सेफ्टी) – सुरक्षा

Sound(साउन्ड) – ध्वनि

Curse(कर्स) – अभिशाप



Satire(सटायर) – व्यंग

Sweet(स्वीट) – मीठा

Sweat(स्वैट) – पसीना







CE (स)





Peace(पीस) – शान्ति

Cell(सैल) – सैल

Century (सैन्चुरी ) – सदी



Ice (आइस) – बफऱ्

Center(सैन्टर) – केंद्र

Nice (नाइस) – अच्छा







SH (श)





Shirt(शर्ट) – कमीज़

Shelter(शेल्टर) – आश्रय, घर

Shoot(शूट) – गोली मारना



Fish(फ़िश) – मछली

Crush(क्रश) – चाहत

Trash(ट्रैश) – कचरा







TIO (श)





Nation(नेशन) – राश्ट्र

Diction(डिक्शन ) – बोलने का ढंग

Reaction(रिएक्शन ) – प्रतिक्रिया



Ratio(रेशो) – अनुपात

Rational(रैशनल) – तर्कसंगत

Action(ऐक्षन) – कार्य











(श की ध्वनि) – Few exceptions (फ्यू एक्सेप्शन्स ) – कुछ अपवाद









Sugar

चीनी, इसे सुगर नहीं बल्कि शुगर कहते हैं।



Sure

पक्का, इसे स्योर नहीं बल्कि श्योर कहते हैं।











Passion(पैशन) – जोश

Pressure(प्रैशर) – दबाव

Sugar (शुगर) – चीनी



Sure(श्योर ) – पक्का

Asia(एशिया) – एशिया

Russia (रशिया) – रुस (देश का नाम)











See सी देखना

Shame शेम शर्म की बात

Sea सी समुद्र



Same सेम समान

She शी वह (एक लड़की के लिए)

Seat सीट बैठने की जगह



Sheet शीट चादर

Sign साइन हस्ताक्षर

Shine शाइन चमक



Sip सिप घूंट

Ship शिप जहाज़

Save सेव बचाना



Shave शेव हजामत

So सो इसलिए

Show शो प्रदर्शन



Suit सूट सूट

Shoot शूट गोली मारना

Sell सैल बेचना



Sale सेल बिक्री

Shell शोल खोल

Sigh साय झौंका



Shy शाय शर्मीला

Sort सॉर्ट प्रकार

Short शोर्ट कम



Shower शावर नहाना

Sour सावर खट्टा









बहुत महत्वपूर्ण उच्चारण (ज की ध्वनि)





1st type- ज

Jug – (जग)

पानी का जग



2nd type- ज़

Gazal – (गज़ल)

एक तरह का गीत अंदाज़



3rd type- श

Television (टैलीविश़न)

टीवी







ज – J, G, DG





Magic(मैजिक) जादू

Gadget(गैजट) यंत्र

Pigeon(पिजन) कबूतर



Japan(जैपैन) जापान

Jealous(जैलस) जलन

Jewellery(जूलरी) जेवर



Judge(जज) जज

Courage(करेज) साहस

Budge(बज) हिलना



Age(एज) उम्र

Edge(ऐज) किनारा, कोना

Bulge(बल्ज) उभरा हुआ







ज़ – Z, S, X





Music(म्यूज़िक) संगीत

Magazine(मैगज़ीन) पत्रिका

Rise(राइज़) बढ़ना



Maze(मेज़) उलझन

Zoo(ज़ू) चिड़ियाघर

Buzz(बज़) भिनभिनाना



Lizard(लिज़र्ड) छिपकली

Was(वॉज़) था, थे, थी

Wizard(विज़र्ड) जादूगर



Example(इग्ज़ैम्पल) उदाहरण

Xerox(ज़ीरॉक्स) फोटोकॉपी

Reason(रीज़न) कारण







“ा़ – S, SU, SIO





Vision(विशन) दृश्टि

Leisure(लैषशर)अवकाश , खाली

Television(टैलीविशन) टीवी



Provision(प्रोविशन) प्रावधान

Elusion(इल्यूशन)छलावा, जो न हो वो लगना

Revision(रिविशन) संशोधन



Pleasure(प्लैशर) आनंद

Treasury(ट्रैशरी) खज़ाना

Measure(मैशर) नापना







“S” से शुरू होने वाले शब्द पर “S” के तुरन्त बाद “H” न आये

Words starting with “S”, not immediately followed by “H”





School

ये स्कूल है, न कि इस्कूल



Smile

ये स्माइल है, न कि इस्माइल



Style

ये स्टाइल है, न कि इस्टाइल











Smile (स्माइल) मुस्कुराना

School(स्कूल) विद्यालय

Style (स्टाइल) शौली , अंदाज़



Stoll (स्टोल) शोल

Stool (स्टूल) स्टूल

Start (स्टार्ट) शुरू करना



Spice (स्पाइस) मसाला

Strange(स्ट्रेंज) अनोखा

Slow (स्लो) हल्का, धीमा



Screw(स्क्रू) पेंच

Strain(स्ट्रेन) तनाव, टैंशन

Stress(स्ट्रैस) तनाव, टैंशन



Storm(स्टॉर्म) आंधी

Skill (स्किल) कौशल, कला

Skull (स्कल) खोपड़ी











The (द या दी) – द या दी

There (देअर) – वहाँ

That (दैट) – वह

This(दिस)- यह











Threat (थ्रैट) – धमकी

Think (थिंक) – सोचना

Theme(थीम) – विशय

Thank(थैंक)- धन्यवाद देना











Question (क्वेश्चन ) – प्रश्न

Suggestion (सजेशन) – सुझाव

Digestion (डाइजेशन) – पाचन







C का उच्चारण

स क





Peace(पीस) – शांति

Cell(सैल) – सैल

Century (सैन्चुरी ) – सदी



Ice (आइस) – बफऱ्

Center(सैन्टर) – केंद्र

Nice (नाइस) – अच्छा











Cool (कूल) – ठंडा

Cute(क्यूट) – प्यारा

Shock (शॉक ) – झटका

Crime (क्राइम) – अपराध







G का उच्चारण

ग ज





Gold(गोल्ड) – सोना

Get(गैट) – पाना

Gate (गेट) – गेट



Give(गिव) – देना

Singer(सिंगर) – गायक

Golf (गॉल्फ) – एक खेल











Magic (मैजिक) – जादू

Cage(केज) – पिंजरा

Courage(करेज) – साहस







अग्रेजी सीखें के आज के इस अध्याय में आझ हम उच्चारण (Pronunciation) के बारे में सीखेंगे. अंग्रेजी बोलना तो लोग सीख लेते हैं, लेकिन शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते. किसी भी शब्द को अपने हिसाब से बोलते हैं. इसलिए शब्दों का उच्चारण सीखना ज्यादा महत्वपूर्ण है. शब्दों के सही उच्चारण करने से आपके अंग्रेजी बोलने के साथ ही व्यक्तित्व में निखार आता है.ज़रुरी है कि हम जब भी किसी शब्द को बोलें तो उसे सही तरीके से बोलें. गलत तरीके से बोलने पर उसका अर्थ बदल जाता है.Always pronounce a word properly or else the meaning of the word can change.एक शब्द है – Cheek, जिसका मतलब है “गाल”। इसे बोलेंगे – “चीक” पर अगर आपने बोला “चिक” तो चिक(chick) मतलब “मुर्गी का बच्चा” होता है. छोटी इ या बड़ी ई से ही काफी फर्क पड़ जाता है. ठीक इसी तरह एक शब्द है – Sleep, जिसका मतलब है “सोना”. इसे बोलेंगे – स्लीप . पर अगर आपने बोला स्लिप तो स्लिप (slip) मतलब फिसलना.एक बात और, पहले तो ये जानिए कि “Pronunciation” का सही उच्चारण “प्रननसिएशन” है, न कि “प्रनाउनसिएशन”. लोग अक्सर गलती करते हैं. हां ये बात सही है कि “Pronounce” का सही उच्चारण “प्रनाउन्स” है, “प्रनन्स” नहीं. कोई भी परफ़ैक्ट होने का दावा नहीं कर सकता पर हम परफैक्शन के बहुत करीब तो जा सकते हैं न. तो आइए प्रयास करें.सबसे पहले जानिए अंग्रेज़ी और हिन्दी के स्वर व व्यंजन के बारे में.First of all, Let’s have a look at vowels and consonants of English & Hindi language.There are 26 letters in English Alphabet –A B C D E F G H I J K L M N Oए बी सी डी ई ऐफ जी एच आइ जे के ऐल ऐम ऐन ओP Q R S T U V W X Y Zपी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ऐक्स वाय ज़ैडस्वर (vowel) व व्यंजन (consonant)Vowels (स्वर) : There are 5 vowels.(5 स्वर होते हैं) – a, e, i, o, uConsonants (व्यंजन) : Rest 21 are consonants.(बाकी बचे 21 व्यंजन कहलाते हैं)b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अ:a aa e/i ee u/o oo/u e/ai ai o au/ou ang ahक ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ णka kh ga gha nga cha chha ja jha yan ta tha da dha anaत थ द ढ न प फ ब भ म य र ल व षth/t th/tha da/th dha na pa pha/fa ba bha ma ya ra la va/wa shश स ह क्ष त्र ज्ञsh sa ha ksh tra gyaप्राय: किसी भी शब्द का उच्चारण उस शब्द में आने वाले स्वर से निर्धारित होता है. हालांकि अपवाद हर जगह हैं, लेकिन जब आप किसी भाषा को सीखने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाते हैं तो खुद ब खुद आप इन अपवादों को जानने लगते हैं. स्वरों का रोल अहम होने की वजह से हम शुरुआत स्वरों के उच्चारण से करते हैं उसके बाद कुछ ऐसे व्यजंनों के उच्चारण को समझेंगे जिनके बिना अंग्रेज़ी भाषा को सही तरीके से बोलना नामुमकिन है.Often, pronunciation of a word depends on the sound of the vowel in the word itself. Exceptions are certainly there, but when you keep learning a language, you come to know such exceptions yourselves. Since the vowels are the base of pronunciation, we start with vowels first; however, we’ll cover those consonants too, without knowing their pronunciation, it is next to impossible to pronounce correctly.इंग्लिश के पाँच स्वर – a, e, i, o, uसबसे पहले ये जानिये कि जब भी ‘a’ किसी वाक्य में अकेले आता है, तो उसे ‘ए’ नहीं बल्कि हमेशा ‘अ’ कहते हैं.man is standing there.मैन इज़ स्टैन्डिंग देअर.He isgood boy.ही इज़गुड बॉय.बड़ी ईछोटी इछोटी उऔरका उच्चारणअगर किसी शब्द में S के ठीक आगे H आये तो “स” नहीं बल्कि “श” का उच्चारण होगा। ऑडियो सुनिए और फर्क समझिए।If in a word, S is followed by H, there will not be ‘s’ sound, but ‘sh’ sound. Listen to Audio and understand the difference.ा की ध्वनिकुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें S के ठीक आगे H नहीं आता फिर भी उच्चारण में “स” नहीं बल्कि “श ” होता है।अन्तर समझिएज़श़क्या आपने कभी सोचा है कि ज के नीचे बिन्दु होने का क्या मतलब है। दूसरे वाले ज के नीचे एक बिन्दु (point) है और तीसरे वाले में श के नीचे बिन्दु (point) है. आपको ताज्जुब हुआ होगा कि श के नीचे बिन्दु होने से इसका उच्चारण ज की तरह कैसे हो जाता है. आप इन्हें केवल सुनकर ही पहचान सकते हैं ऑडियो एक्सरसाइज़ में. नीचे दिये गये उदाहरणों के माघ्यम से केवल लिखने का तरीका समझिए.जब भी किसी शब्द की शुरुआत “s” से होती है (पर “s” के बाद “h” न आये) तो उस शब्द को बोलते वक्त उसकी शुरुआत आधे स यानि “स्” से होती है जबकि कई लोग उसके आगे इ लगा देते हैं. हो सकता है कि आप भी ये गलती करते हों.S के बाद TION हो तो उच्चारणभच