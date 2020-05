अंग्रेजी सीखेंः सर्वनाम क्या होते हैं ? संज्ञा के बदले में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है

अंग्रेजी सीखें में आज हम आपको सर्वनाम () के बारे में बताएंगे. सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा (Noun) के बदले में बोले जाते हैं. किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लिए बगैर इन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है.'Pronoun is usually a substitute for a noun.''राम अच्छा लड़का है. राम मेरा दोस्त है। राम के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं.'Ram is a good boy. Ram is my friend. Ram’s father works with my father.'राम अच्छा लड़का है. वो मेरा दोस्त है. उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं,'Ram is a good boy. He is my friend. His father works with my father.बार-2 ‘राम’ कहने के बजाय, दूसरे उदाहरण में ‘वो’ व ‘उसके’ का प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि वाक्य ज़्यादा बेहतर हो गया है. चूंकि राम एक संज्ञा है इसलिए वाक्य में राम की जगह पर प्रयोग किये जाने वाले शब्द ‘वो’ व ‘उसके’ सर्वनाम हैं.‘He’ & ‘His’ are being used as substitutes of ‘Ram’ in example no.2, which doesn’t change the meaning of the sentence. These words, replacing noun; ‘He’ & ‘His’ are called pronouns.नीचे दी गई तालिका पर गौर करिये. (Look at the table below)Subjective Pronoun Objective Pronoun PossessivePronoun Reflexive Pronounयह Subject में प्रयोग किये जाते हैं. यह Object में प्रयोग किये जाते हैं. इस तरह के Pronoun का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है कि यह किसका है – मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका या फिर किसी और का. इस Pronoun का प्रयोग तब किया जाता है जब Subject खुद के बारे में बताता हो.मैं Meमुझे या मेरे Myमेरा Mineमेरा Myselfमैं खुदHeवह, वो(एक पुरूष) Himउसे, उसको, उनको(एक पुरूष को) Hisउसका(एक पुरूष का) Hisउसका(एक पुरूष का) Himselfवो खुद(एक पुरूष)Sheवह, वो(एक स्त्री) Herउसे, उसको, उनको(एक स्त्री को) Herउसका(एक स्त्री का) Hersउसका(एक स्त्री का) Herselfवो खुद(एक स्त्री)Youतुम, आप(तुम/आप एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हो) Youतुम्हें, तुम्हारे/आपको, आपके(तुम/आप एक या एक से ज़्यादा हो सकते हो) Yourतुम्हारा/आपका(तुम/आप एक या एक से ज़्यादा हो सकते हो) Yoursतुम्हारा/आपका(तुम/आप एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हो) Yourself/ Yourselvesतुम/आप खुद(तुम/आप एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हो)Theyवे, वो(एक से ज़्यादा व्यक्ति) Themउनके(एक से ज़्यादा व्यक्तियों के) Theirउनका(एक से ज़्यादा व्यक्तियों का) Theirsउनका(एक से ज़्यादा व्यक्तियों का) Themselvesवो खुद/वे खुद(एक से ज़्यादा व्यक्ति)Weहम(एक से ज़्यादा व्यक्ति) Usहमारे(एक से ज़्यादा व्यक्तियों के) Ourहमारा(एक से ज़्यादा व्यक्तियों का) Oursहमारा(एक से ज़्यादा व्यक्तियों का) Ourselvesहम खुद(एक से ज़्यादा व्यक्ति)Difference between possessive casesMy, Mine – मेराYour, Yours – तुम्हाराOur, Ours – हमाराHis, His – उसका (एक पुरूष का)Her, Hers – उसका (एक स्त्री का)Their, Theirs – उनका (एक से ज़्यादा लोगों का)‘My’ और ‘Mine’ दोनों का मतलब ‘मेरा’ है पर अगर वाक्य में “मेरा” अकेले आये तो Mine का प्रयोग करते हैं और अगर ‘मेरा’ के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो जैसे: मेरा भाई, मेरे दोस्त आदि तो ‘मेरा’ के लिए ‘My’ का प्रयोग करते हैं. बिल्कुल इसी तरह, ‘Your’ और ‘Yours’ दोनों का मतलब ‘तुम्हारा’ है पर अगर वाक्य में “तुम्हारा” अकेले आये तो Yours का प्रयोग करते हैं और अगर ‘तुम्हारा’ के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो जैसे: तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त आदि तो ‘तुम्हारा’ के लिए ‘Your’ का प्रयोग करते हैं.तुम मेरे भाई हो.You are my brother. (यहां पर मेरे के साथ भाई लगा हुआ है, इसलिए My का प्रयोग किया गया)तुम मेरे हो.You are mine. (यहां पर मेरे के साथ कुछ नहीं लगा है, इसलिए Mine का प्रयोग किया गया)ये मेरी किताब है.This is my book. (यहां पर मेरी के साथ किताब है, इसलिए My का प्रयोग किया गया)ये किताब मेरी है.This book is mine. (यहां पर मेरी के साथ कुछ नहीं लगा है, इसलिए Mine का प्रयोग किया.)Subjective Pronoun Exampleवो पागल है.He is mad.हम देहरादून में थे.We were in Dehradun.Objective Pronoun Exampleराम मेरे साथ था.Ram was with me.पापा ने मुझे डांटा.Dad scolded me.बच्चा तुम्हें देख रहा है.Baby is watching you.पापा ने उनके लिए बहुत कुछ किया.Papa did a lot for them.Possessive Pronoun Exampleराम मेरा सबसे छोटा बेटा है.Ram is my youngest son.दिल तुम्हारा है, मेरा नहीं.Heart is yours, not mine.मेरा दिल रो रहा था.My heart was crying.भाई उसका है, राम का नहीं है.Brother is his/hers, not Ram’s.तुम मेरे नहीं थे.You were not mine.Reflexive Pronoun Exampleमैं ये खुद करूंगा.I will do it myself.वो वहां अपने आप जायेगा.He will go there himself.ये आप खुद करिए.Do it yours.