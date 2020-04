अंग्रेजी सीखें : आइए जानते हैं Sentences क्या होते हैं और इनको कैसे बनाया जाता है

अंग्रेजी सीखें के इस भाग में आज हम आपको Sentence (वाक्य) के बारे में बताने जा रहे हैं. हर भाषा में कुछ भी कहने या लिखने के लिए शब्दों के समूहों का प्रयोग होता है. शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्णत: स्पष्ट हो, उसे वाक्य कहते हैं. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वाक्य वे हैं जिनसे सुनने वाले को पूर्ण सन्देश का पता चले.In every language, there is a need of group of words to communicate. Such group of words that communicate a complete message is called a sentence.मान लीजिए आपने मुझसे पूछा 'क्या ऑफिस जाओगे? , मैंने उत्तर दिया 'नहीं'. आप समझ गये कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा. आपका प्रश्न 'क्या ऑफिस जाओगे?' भी एक वाक्य है और मेरा उत्तर 'नहीं' भी एक वाक्य है. ये बात अलग है कि मेरा वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है, कई शब्दों से नहीं. महत्वपूर्ण यह नहीं कि वाक्य में शब्द कितने हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कहे गये वाक्य द्वारा दिया गया संदेश पर्याप्त है या नहीं. अगर आप ध्यान से सोचें तो मेरे कहने का तात्पर्य स्पश्ट था कि 'मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा', इसलिए मेरा वाक्य पूर्ण व पर्याप्त है.वाक्यों को उनके भाव व अर्थ के आधार पर निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है –On the basis of their sense & meaning, sentences are classified in following 4 categories –1. Assertive or Declarative Sentences (स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य):ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या किसी बात का वर्णन होता है. कोई भी बात चाहे वो एक तथ्य हो या एक सोच.Such sentences state a fact, opinion or idea.उदाहरण (Example)1. Ayansh is my son.(अयांश मेरा बेटा है.)2. Aman is not at home.(अमन घर पर नहीं है.)3. Arnavi doesn’t go to school.(अरनवी स्कूल नहीं जाती है.)4. Mom scolds me.(मम्मी जी मुझे डाँटती हैं.)ऊपर दिये गये सभी वाक्यों में कुछ बताया गया है अर्थात् किसी बात का वर्णन है. आम बोलचाल में सबसे अधिक जो वाक्य प्रयोग किये जाते हैं वे इसी वर्ग के होते हैं.ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है.Sentences, where a question is asked.उदाहरण (Example)1. Is Aman not at home?(क्या अमन घर पर नहीं है?)2. Do you play?(क्या तुम खेलते हो?)ऊपर दिये गये वाक्यों में प्रश्न पूछे गये हैं. इस तरह के वाक्य हम अक्सर सुनते हैं.ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करें.Sentences, which are used to permit, command or request are known as imperative sentences.उदाहरण (Example)1. Sit there.(वहाँ बैठो.)2. Let me go.(मुझे जाने दो.)ऊपर दिये गये पहले वाक्य में आदेश दिया गया है जबकि दूसरे वाक्य में प्रार्थना अर्थात निवेदन किया गया है. इस तरह के वाक्य हम आगे आने वाले “Imperative Sentences” चैप्टर में पढ़ेंगे.ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे दुख, खुशी, हैरानी, डर आदि की अभिव्यक्ति हो.Sentences, which are used to express sudden emotions such as joy, grief, shock, fear etc.उदाहरण (Example)1. Wow!(गजब! या बहुत बढ़िया!)2. Thank God!(भगवान का शुक्र है!)ऊपर दिये गये वाक्यों में मन में अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं की अभिव्यक्ति है. इस तरह के वाक्य हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और आगे आने वाले “Interjection” चैप्टर में भी पढ़ेंगे.Classification 2Sentence के प्रकार (Sentence Type)उदाहरण 1 (Example-1)ऐसे वाक्य जिनमें न “नहीं” का प्रयोग हो, न ही कोई प्रश्न पूछा गया हो. राम एक अच्छा लड़का है.Ram is a good boy.ऐसे वाक्य जिनमें “नहीं” का प्रयोग तो हो पर कोई प्रश्न न पूछा गया हो. राम एक अच्छा लड़का नहीं है.Ram is not a good boy.ऐसे वाक्य जिनमें “नहीं” का प्रयोग न हो पर प्रश्न पूछा गया हो। क्या राम एक अच्छा लड़का है?Is Ram a good boy?ऐसे वाक्य जिनमें “नहीं” का प्रयोग भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो. क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है?Is Ram not a good boy?