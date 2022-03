Russian Ukraine War: यूक्रेन से लौटे छात्रों के लिए बन रही है नई योजना, जल्द मीटिंग में होगा फैसला

नई दिल्ली (Russia Ukraine War, MBBS In Ukraine, NEET Exam). रशिया यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) शुरू हुए करीब 9 दिन बीत चुके हैं. बीते कुछ दिनों से यूक्रेन से भारतीयों के लौटने का सिलसिला जारी है. माना जा रहा है कि 20 हजार से ज्यादा भारतीय यूक्रेन से वापस आ चुके हैं (Indians In Ukraine). इनमें से अधिकतर संख्या छात्रों की है और वे यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे (MBBS In Ukraine).

रशिया यूक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) के बीच एमबीबीएस के छात्रों को वापस भारत लाने के अलावा सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था (MBBS In Ukraine). अगर दोनों देशों के बीच सब ठीक भी हो जाता है तो भी 2-3 महीनों से पहले हालात सामान्य नहीं होंगे. ऐसे में यूक्रेन से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्र व उनके परिजन भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं. भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry Of India) मीटिंग करके नई योजना बनाने की कोशिश में है, जिससे इन छात्रों का भविष्य खराब न हो.

भारत में काफी सख्त हैं नियम

फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट (FMG) को लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के नियम बहुत सख्त हैं. भारतीय छात्रों को विदेश से लौटकर यहां मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए एफएमजीई परीक्षा (FMGE Exam) देनी होती है. इसमें लगभग 80 प्रतिशत छात्र फेल हो जाते हैं. भारत में मेडिकल (MBBS In India) की पढ़ाई करने के लिए नीट परीक्षा (NEET Exam) देना अनिवार्य होता है.

छात्रों के भविष्य को लेकर सभी चिंतित

सूत्रों के मुताबिक, एनएमसी (NMC), हेल्थ मिनिस्ट्री (Health Ministry Of India), विदेश मंत्रालय (MEA) और नीति आयोग (NITI Aayog) के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों के मामले पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं (MBBS In Ukraine). मानवीय आधार और मौजूदा हालात में संवेदनशीलता दिखाते हुए कुछ विकल्प तलाशे जा रहे हैं.

Tags: MBBS, NEET, Russia ukraine war, Ukraine, नीट परीक्षा