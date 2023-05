Career Tips: सबसे ज्यादा डिमांड में हैं ये स्किल्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में भी इनसे मिलेगी नौकरी

Most in Demand SKills, Career in AI: टेक्नोलॉजी का प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है. इसके कारण सभी चीजों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में पढ़ाई, डिग्री और नौकरी के तरीक़ों में भी बदलाव आना निश्चित है. ऐसे में आपको भी आज की पढ़ाई फ्यूचर को ध्यान में रखकर करनी चाहिए. पारंपरिक डिग्रियों को छोड़कर उन कोर्स को करना चाहिए, जो भविष्य में सबसे ज़्यादा डिमांड में होने वाले हैं.

आज हम ऐसी ही स्किल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जोकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में होंगी और गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी पाने के लिए यह ज़रूरी होंगी. हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी स्किल्स की.

लगातार हो रही है तरक्की

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में लगातार तरक़्क़ी हो रही है. ऐसे में इससे जुड़ी नई नौकरियां पैदा हो रही हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ील्ड में नौकरी पाने के लिए आप मशीन लर्निंग, डेटाबेस मॉडलिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, प्रोग्रामिंग जैसे स्किल डेवलप कर सकते हैं. साथ ही इसमें नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एवं कंप्यूटर विजन जैसी स्किल्स भी जरूरी होती हैं.

डेटा साइंस भी है जरूरी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए डेटा साइंस की समझ भी बेहद आवश्यक होगी. इसके लिए देश और विदेश के कॉलेजों में कोर्स भी मौजूद हैं. साथ ही इसमें सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी इसे सीखा जा सकता है. फ्यूचर प्रूफ जॉब्स के लिहाज से एआई से जुड़ी ये स्किल्स आपके बेहद काम आने वाली हैं.

