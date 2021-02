Sarkari Naukri: राष्ट्रीय बीज निगम ने जारी की ट्रेनी परीक्षा की आंसर की, इस लिंक से करें चेक

नई दिल्ली. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (NSCL) ने मैनेजमेंट ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी और सीनियर ट्रेनी पदों के लिए हुई परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. अभ्यर्थी 'आंसर की' की मदद से अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.अभ्यर्थियों द्वारा ऑब्जेक्शन भेजने की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद संस्थान फाइनल आंसर-की और फिर रिजल्ट जारी करेगा. ऑब्जेक्शन की अंतिम तिथि दो मार्च तक है.अभ्यर्थी आंसर की निगम की संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट indiaseeds.com से डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि एनएससीएल की परीक्षा 24 फरवरी 2021 को संपन्न हुई थी. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 220 ट्रेनी पदों पर भर्ती होनी है.- सबसे पहले एनएससीएल की आधिकारिक वेबसाइट indiaseeds.com पर जाएं.- लेटेस्ट न्यूज सेक्शन में ‘Recruitment-2020: Exam Date and Admit Card updates’ पर क्लिक करें.- एक नया पेज खुलेगा, इस पर ‘Click here for raising objection’ पर क्लिक करें.- अब एक नए पेज पर रिडयरेक्ट हो जाएगा.- यहां अपने रोल नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉग-इन करें.- अब एनएससीएल आंसर-की-2020 चेक करें.- ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं.बता दें कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससीएल) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनी रत्न कंपनी है. इसकी स्थापना आधारीय व प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए वर्ष 1963 में हुई थी। वर्तमान में यह अपने फार्मों एवं पंजीकृत बीज उत्पादकों के माध्यम से लगभग 60 फसलों की 600 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रही है.देश भर में इसके 8 फार्म और लगभग 12,500 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं. निगम का वित्त वर्ष 2017-18 का कारोबार रू. 841.55 करोड़ का था .निगम के पूरे देश भर में 11 क्षेत्रीय कार्यालय, 22000 हेक्टेयर क्षेत्रों में फैले हुए 08 फार्म व 65 प्रक्षेत्र कार्यालय हैं.