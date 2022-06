NEET 2022: कुछ दिनों में है नीट परीक्षा, क्रैक करने के लिए पढ़ें ये टॉपिक्स

नई दिल्ली (NEET 2022, NEET UG 2022, NEET Exam). देशभर के नामी मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस (MBBS Course Admission) और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए नीट परीक्षा का आयोजन किया जाता है. इस साल नीट यूजी परीक्षा 17 जुलाई को होगी. नीट परीक्षा में हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं.

नीट परीक्षा को स्थगित करवाने के लिए ट्विटर पर मुहिम चल रही है. उम्मीदवार चाहते हैं कि नीट यूजी परीक्षा 2022 की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए. उन्हें नीट परीक्षा के सीयूईटी यूजी परीक्षा से क्लैश होने का भी डर है. अगर आप नीट यूजी परीक्षा देने वाले हैं तो जानिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनकी मदद से आप परीक्षा में बेहतर मार्क्स हासिल कर सकते हैं.

ध्यान से रिवाइज कर लें ये टॉपिक

नीट यूजी 2022 परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ खास टॉपिक्स पर अपना फोकस बढ़ा देना चाहिए.

फिजिक्स में काम आएंगे ये टॉपिक

न्यूटन के सिद्धांत (Newton’s Laws)

कण और घूर्णन गति (Particles and Rotation Motion)

आधुनिक भौतिकी और अर्धचालक उपकरण (Modern Physics and Semiconductor Devices)

चुंबकत्व और पदार्थ (Magnetism and Matter)

करंट-इलेक्ट्रिसिटी (Current Electricity)

केमिस्ट्री के लिए जरूर पढ़ें ये टॉपिक

S and P block elements

D and F block elements

रासायनिक गतिकी (Chemical Kinetics), Equilibrium

केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर (Chemical Bonding and Molecular Structure)

बायोलॉजी को मिलता है ज्यादा वेटेज

वंशानुक्रम और भिन्नता का सिद्धांत (The Principle of Inheritance and Variation)

मानव प्रजनन (Human Reproduction)

कोशिका (Cell), शारीरिक स्वाथ्य या मानव स्वास्थ्य (Human Health), रोग-प्रतिरोध

पादप जगत (Plant Kingdom), जंतु जगत (Animal Kingdom), पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem)

