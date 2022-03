NEET, JEE Main 2022: यहां देखें IIT के फ्री लेक्चर्स, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मिलेगी मदद

UP Election 2022: सीएम बघेल का दावा, चौंकाने वाले होंगे नतीजे, त्रिशंकु विधानसभा में कांग्रेस बनेगी किंगमेकर

नई दिल्ली (NEET, JEE Main 2022, NTA). इसमें कोई शक नहीं है कि नीट परीक्षा (NEET Exam) और जेईई मेन 2022 (JEE Main 2022) परीक्षा को देश के सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exams) में गिना जाता है. इन परीक्षाओं को पास करके आईआईटी (IIT) व देश के नामी-गिरामी मेडिकल संस्थानों में एडमिशन हासिल किया जा सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये परीक्षाएं एनटीए (NTA) यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाती हैं.

ज्यादातर छात्र 12वीं परीक्षा के साथ ही नीट परीक्षा (NEET Exam) और जेईई मेन 2022 (JEE Main 2022) की भी तैयारी करते हैं. इन परीक्षाओं का सिलेबस एनसीईआरटी (NCERT) फॉर्मेट में बनाया जाता है. कुछ छात्र तो अपने पहले अटेंप्ट में ही नीट परीक्षा (NEET Exam) और जेईई मेन 2022 (JEE Main 2022) परीक्षा पास कर लेते हैं, जबकि कुछ को कई प्रयास देने पड़ते हैं. ऐसे में एनटीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आईआईटी के फ्री लेक्चर्स (IIT Free Lectures) उपलब्ध करवा रहा है.

यहां मिलेंगे IIT के फ्री लेक्चर्स

नीट परीक्षा और जेईई मेन 2022 की तैयारी करना आसान नहीं होता है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) प्रोफेशनल्स और विषय एक्सपर्ट के लेक्चर वीडियो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर चुके हैं. छात्र एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर विजिट करके फ्री ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा सकते हैं.

इस तरह से डाउनलोड करें फ्री लेक्चर

स्टेप 1- NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2- होम पेज पर ‘Content Based Lectures – For JEE Main and NEET UG 2022 by IIT Professors/Subject Experts’ लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा. यहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में से जिस भी विषय की तैयारी करनी है, उसके लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 4- अब आपकी स्क्रीन पर यूट्यूब वीडियो (YouTube Video) के लिंक खुल जाएंगे. यहां चैप्टर और विषय के हिसाब से लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे (Free IIT Lectures).

स्टेप 5- वीडियो प्ले करें और फ्री लेक्चर से पढ़ाई करें.

