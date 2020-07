PGIMER: चेक करें MS और MD काउंसलिंग अलॉटमेंट लिस्ट और MLT एंट्रेंस लिस्ट

पोस्टग्रेजुएट इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ (Postgraduate Institute of Medical Education and Research, PGIMER) ने जुलाई सेशन के लिए MS और MD के लिए राउंड-दो सीट-अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है. साथ ही MSc और MSc MLT एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट pgimer.edu पर जारी कर दिया गया है.PGIMER ने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की MS, MD counselling और रिजल्ट की कंबाइंड लिस्ट जारी की है. जो कैंडिडेट्स PGIMER MD/MS के सेकंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, वे सीट चुनकर, फीस जमा कर के अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. कैंडिडेट्स को फीस ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर ही जमा करनी होगी.सीट चुनने के बाद कैंडिडेट्स को ऑरीजनल डॉक्यूमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर और फीस रसीद के साथ 15-18 जुलाई के बीच 10 से 3 बजे तक भार्गव ऑडिटोरियम, PGIMER, चंडीगढ़ में उपस्थित होना होगा.काउंसलिंग के तीसरा और स्पॉट राउंड को भार्गव ऑडिटोरियम, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवारों की फिजिकली उपस्थिति होना होगा. कैंडिडेट्स की लिस्ट और ऑफिशियल नोटिस के लिए क्लिक करें http://pgimer.edu.in/PGIMER_PORTAL/AbstractFilePath?FileType=E&FileName=Notice%202nd%20counselling%20allotment11Jul2020173300.pdf&PathKey=EVENTS_PATHhttps://cdn.tcsion.com/EForms/configuredHtml/2650/65409/login.htmlये भी पढ़ें-ऐसे चेक करें PGIMER MD/MS Results-pgimer.edu.in पर जाएं.-“PGIMER 2020 counselling MD/MS round two result” पर क्लिक करें-ये ऑप्शन ‘Information for Candidates’ section में दिया है.-PDF with PGIMER MD/MS round two-seat allotment list के साथ डिस्प्ले होगी.-लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और रैंक दी होगी.