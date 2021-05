RBI Grade B Result : आरबीआई ग्रेड बी फेज-2 परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ग्रेड बी फेज-2 परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने नतीजे आरबीआई की वेबवसाइट opportunities.rbi.org.in पर चेक कर सकते हैं. आरबीआई ग्रेड बी फेज-2 भर्ती परीक्षा का आयोजन एक अप्रैल 2021 को हुआ था. नोटिस में कहा गया है कि जल्द ही कैटेगरी वाइज मार्क्स लिस्ट और परीक्षा के कटऑफ भी वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. जिन अभ्यर्थियों ने फेज-2 की परीक्षा क्लीयर कर ली है उन्हें हालात सामान्य होने के पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा. इसके लिए इंटरव्यू कॉल लेटर्स अभ्यर्थियों की रजिस्टर्ड ई-मेल पर भेजे जाएंगे.आरबीआई की नोटिस में कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपी नहीं जमा कराई वे 15 मई 2021 से पहले documentsrbisb@rbi.org.in पर भेज दें. ऐसा न कर पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा सकता है.- सबसे पहले आरबीआई की वेबसाइट opportunities.rbi.org.in पर जाएं- यहां करंट वैकेंसीज सेक्शन में रिजल्ट पर क्लिक करें- अब रिजल्ट सेक्शन में Direct Recruitment of Officers in Grade ‘B’ (General) - BY- 2021 Result of Phase-II examination held on April 1, 2021 लिंक मिलेगा- इस पर क्लिक कर दें- एक नया पेज ओपन होगा- इस नए पेज पर Roll Numbers of candidates shortlisted for Interview लिंक मिलेगा- इसे क्लिक करें- अब पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी- अब इस लिस्ट में अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हैं- रोल नंबर सर्च करने के लिए CTRL+F भी कर सकते हैंजन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति और आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र.जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति और आर्थिक रूप से कमजोर होने का प्रमाण पत्र, दिव्यांग होने का प्रमाण पत्र।