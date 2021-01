REET 2021 का नोटिफिकेशन जारी, 11 जनवरी से करें अप्लाई, जानें परीक्षा की तारीख

राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अजमेर (The Rajasthan Board of Secondary Education, RBSE) ने आज राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स (Rajasthan Eligibility Examination for Teachers, REET) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसके लिए अप्लीकेशन की प्रक्रिया 11 जनवरी से शुरू होकर 8 फरवरी 2021 तक चलेगी. इसके लिए प्रवेश पत्र 14 अप्रैल से जारी किए जाएंगे और 25 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की जाएगी. 6ठीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे के बीच होगी और पहली कक्षा से पांचवी कक्षा की परीक्षा शाम से ढाई से पांच बजे तक होगी.कैंडीडेट्स को एक परीक्षा में शामिल होने के लिए 550 रुपये की फीस अदा करनी होगी जबकि दोनों सब्जेक्ट में शामिल होने के लिए 750 रुपये की फीस अदा करनी होगी.बता दें कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 31 हजार टीचर्स की भर्ती होनी है. रीट में पास होने के लिए न्यूनतम 60 फीसदी अंक होने चाहिए. वहीं राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों के कैंडीडेट्स का न्यूनतम पासिंग मार्क 36 फीसदी होना चाहिए. जो कैंडीडेट इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा जो कि तीन सालों के लिए वैलिड होगा.