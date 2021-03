RPSC RAS 2018 Interview : इंटरव्यू का दूसरा चरण कल से शुरू, करना होगा इन नियमों का पालन

नई दिल्ली. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की प्रशासनिक सेवा (RAS)2018 के लिए इंटरव्यू का दूसरा चरण 31 मार्च से शुरू हो रहा है. यह चरण सात मई तक चलेगा. इसका शेड्यूल आयोग की आरे से पहले ही जारी किया जा चुका है. दूसरे चरण में कुल 1709 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होने हैं. इंटरव्यू का पहला चरण 22 से 26 मार्च के बीच हुआ था. इसमें कुल 300 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हुए थे. बताया जा रहा है कि, दूसरे चरण में अभ्यार्थियों से इस तरह के इंटरव्यू फ्रेम किये जाने हैं, जिस कारण एक दिन में 60 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार किये जा सके.आयोग सचिव शुभम चौधरी के अनुसार, 7 मई तक कुल 2009 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू पूरे कर लिए जाएंगे. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र मय फोटो प्रति साथ अवश्य लाएं अन्यथा साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर यथासमय अपलोड कर दिए जाएंगे. साथ ही साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 के संबंध में जारी गाइडलाइन की पूर्णतः पालन करेंगे.आयोग की ओर से इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं. जो अभ्यर्थी डाउनलोड नहीं किए हैं वह इस तरीके से कर सकते हैं.-rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं.-होम पेज पर "Whats New" सेक्शन में दिए लिंक "22/03/2021 - Interview Letter for Rajasthan State and Subordinate Services Combined Competitive Examination, 2018 पर क्लिक करें.-डिस्प्ले स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.-मांगी गई डिटेल भरकर लॉग इन करें.-RPSC सबोर्डिनेट सर्विस इंटरव्यू एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुलेगा.