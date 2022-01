SBI SO Exam 2022: स्टेट बैंक में नौकरी के लिए जानें परीक्षा पैटर्न, तैयारी में मिलेगी मदद

UP Police Result 2021: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां करें चेक

नई दिल्ली (Sarkari Naukri, SBI SO Exam 2022). भारतीय युवा सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं. ज्यादातर युवा बतौर सरकारी नौकरी यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam), बैंक की परीक्षा (Bank Exam) या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET 2021) में शामिल होते हैं. बैंक में नौकरी करने की चाहत रखने वालों के लिए भारतीय स्टेट बैंक एक बेहतरीन विकल्प होता है (Bank Job). इन दिनों काफी लोग एसबीआई एसओ परीक्षा 2022 (SBI SO Exam 2022) की तैयारी में जुटे हुए हैं.

बैंक में नौकरी (Bank Job) करने के लिए आपको सभी बैंकों में रिक्त पदों, उन पर अप्लाई करने के तरीके व परीक्षा पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए (SBI SO Exam Pattern). अगर आपने भारतीय स्टेट बैंक के एसओ पद के लिए होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन किया है तो इसके पैटर्न की जानकारी होना भी जरूरी है (SBI SO Exam 2022). बैंक में एसओ का मतलब होता है वहां का स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनना (Specialist Officer). इसके लिए काफी हाई लेवल का कॉम्पिटीशन रहता है.

SBI SO परीक्षा से पहले समझें उसका पैटर्न

एसबीआई एसओ पद की परीक्षा ऑनलाइन मोड में ली जाएगी (SBI SO Exam 2022). इस परीक्षा के लिए कई हजार लोग आवेदन करते हैं (SBI SO Exam Pattern). इसमें सफल होने के लिए इसके परीक्षा पैटर्न की जानकारी होना अनिवार्य है ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें.

1- सभी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी.

2- हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे.

3- यह परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में दे सकते हैं.

4- हर पाठ्यक्रम के लिए 2 परीक्षाएं होंगी.

5- परीक्षा पैटर्न ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू रखा जाएगा.

6- इस परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान विषय से संबंधित प्रश्‍न पूछे जाएंगे.

इस परीक्षा के जरिए कई अलग-अलग पदों पर भर्तियां की जाती हैं. सभी का सिलेबस व परीक्षा पैटर्न अलग होता है (Bank Exam Pattern).

