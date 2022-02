UPSC Exam: क्या आप IAS बनना चाहते हैं? इस तरह से करें परफेक्ट तैयारी

नई दिल्ली (UPSC Exam, IAS Officer). दुनिया भर के युवा सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) को लेकर खासे उत्साहित रहते हैं. भारत में हर साल लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) का आयोजन किया जाता है. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का चयन आईएएस ऑफिसर (How To Become IAS Officer), आईपीएस ऑफिसर (IPS Officer), आईआरएस ऑफिसर आदि के तौर पर किया जाता है.

यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) 3 चरणों में आयोजित की जाती है- यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा (UPSC Prelims Exam), यूपीएससी मेन्स परीक्षा (UPSC Mains Exam) और यूपीएससी इंटरव्यू (UPSC Interview). यूपीएससी परीक्षा में सफल होकर सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए उम्मीदवारों का तीनों चरणों में अच्छे अंकों के साथ पास होना जरूरी है. अगर आप भी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टिप्स (UPSC Exam Preparation Tips) आपके काफी काम आ सकते हैं.

सबसे पहले समझें UPSC परीक्षा पैटर्न

UPSC प्रीलिम्स एग्जाम (UPSC Prelims Exam) में पेपर I और II शामिल हैं. यह पेपर 400 अंकों का होता है (UPSC Exam Pattern). इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे. पेपर I में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास और संस्कृति, भूगोल, भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विषयों से सवाल पूछे जाते हैं. वहीं, पेपर II जनरल स्टडी का होता है. इसे क्वॉलिफाई करने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक चाहिए. यूपीएससी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और हर गलत जवाब के लिए एक तिहाई अंक काटे जाते हैं.

ईमानदारी से करें पढ़ाई

इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप पढ़ाई खुद के लिए कर रहे हैं और न कि किसी को दिखाने के लिए. इसलिए ईमानदारी से टाइम टेबल बनाएं और उसका पालन करें.

पुराने पेपर से मिलेगी मदद

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते समय पुराने यानी पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र जरूर अरेंज कर लें. इससे न सिर्फ परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आइडिया लग जाता है, बल्कि उन्हें सॉल्व करने से टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका भी समझ में आ जाता है.

नोट्स और करेंट अफेयर्स का रखें ध्यान

यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करते वक्त अपने नोट्स तैयार करते रहें. साथ ही करेंट अफेयर्स पर भी बारीक नजर रखें.

