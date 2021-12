UPSC Exam: इस उम्र तक शुरू कर दें यूपीएससी परीक्षा की तैयारी, ऐसे प्लान से होंगे सफल

नई दिल्ली (UPSC Exam Preparation Tips). यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) का जिक्र किए बिना सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की बात हमेशा अधूरी रहती है. हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होकर इसे पास करने का सपना देखते हैं. लेकिन इसे पास करना इतना आसान नहीं है. यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam Preparation Tips) में सफल होने के लिए कुछ उम्मीदवारों को कई सालों तक का वक्त लग जाता है.

यूपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले ज्यादातर उम्मीदवार कोचिंग का सहारा लेते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी सफल आईएएस ऑफिसर (How To Become IAS Officer) हैं, जिन्होंने घर पर रहकर सेल्फ स्टडी के जरिए यह कठिन परीक्षा पास की है. इससे समझ में आता है कि अगर पढ़ाई की प्लानिंग सही तरीके से की जाए तो आप घर बैठकर भी इसमें सफल हो सकते हैं. जानिए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने के खास टिप्स (UPSC Exam Preparation Tips).

इस उम्र तक शुरू कर दें अपनी तैयारी

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र बहुत अहमियत रखती है. यूपीएससी के डेटा के मुताबिक, एग्जाम क्लियर करने वाले ज्यादातर उम्मीदवारों की उम्र 23-28 साल के बीच होती है. आप चाहें तो इसी उम्र के आस-पास अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं. आमतौर पर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में यानी 20-22 साल की उम्र में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

समझें यूपीएससी परीक्षा के बेसिक्स

तैयारी शुरू करने से पहले यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) की कुछ बेसिक जानकारी होना जरूरी है- जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या होता है (Civil Services Exam), इसके लिए योग्यता क्या है और सिलेबस कैसा होता है. ये बेसिक्स क्लियर होने के बाद सही तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है. आईएएस प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम की तैयारी में फर्क होता है. प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए होगी लेकिन ज्यादा गहराई से नहीं. हालांकि यूपीएससी मेन्स (UPSC Mains Exam) के लिए आपको किसी भी टॉपिक की बहुत गहराई तक जानकारी होनी चाहिए.

सोच-समझकर चुनें किताबें

यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) की तैयारी करने के लिए सही किताबें चुनना बहुत जरूरी है. पहले सफल हो चुके उम्मीदवारों से उनकी सलाह भी ली जा सकती है. इन किताबों को दो बार पढ़ें, पहली बार में एक-एक करके सारे चैप्टर पढ़ लें और दूसरी बार में सिर्फ अहम चैप्टर पढ़ें. अगर समय मिले तो यूपीएससी प्रीलिम्स या मेन्स परीक्षा से पहले इन किताबों का एक बार फिर अध्ययन कर लें (UPSC Exam Preparation Tips).