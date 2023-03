School Timing Change: स्कूल का समय बदलने से परेशान बच्चे, अंधेरे में सड़कों पर जॉम्बी की तरह आए नजर

नई दिल्ली (School Timing Change). बच्चे हों या बड़े, सुबह जल्दी उठने की आदत न हो तो किसी के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है… और ऐसे में अगर उन्हें सुबह 05.30 बजे स्कूल बुला लिया जाए तो क्या होगा? इंडोनेशिया में इन दिनों ‘Dawn School Trial’ चल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे सड़कों पर जॉम्बी की तरह चलते हुए नजर आ रहे हैं.

इंडोनेशिया (Indonesia School Time) के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत की राजधानी कुपांग में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 हाई स्कूलों में 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को सुबह 5:30 बजे स्कूल बुलाया जा रहा है. इस समय वहां अंधेरा ही होता है. School Timing Change पर बच्चों के साथ ही उनके पैरेंट्स भी काफी नाराजगी जता रहे हैं.

सड़कों पर नींद में घूमते दिखे बच्चे

अगर आप हॉलीवुड या कोरियन फिल्में/वेबसीरीज देखते हैं तो सड़कों पर टहलते हुए जॉम्बी भी उनमें खूब देखे होंगे (Zombie on Roads). मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुबह स्कूल जल्दी शुरू होने की वजह से स्टूडेंट्स सड़कों पर जॉम्बी स्टाइल में चलते हुए नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो नींद के चलते छात्र ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं. हर दिन नींद में डूबे बच्चे बिना मन के स्कूल जाते हैं.

Dawn school trial for drowsy teens draws outcry in Indonesia.

Classes start at 5:30am under the pilot project, which authorities say is intended to strengthen discipline. Parents complain their children are “exhausted” by the time they get homehttps://t.co/M1aoM1r3zF pic.twitter.com/FD2xPVcQ9v

— AFP News Agency (@AFP) March 15, 2023