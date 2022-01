Self Study Tips: कोरोना काल में घर पर ऐसे करें पढ़ाई, हर परीक्षा में होंगे सफल

UP School Closed: उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज अब 30 जनवरी तक रहेंगे बंद

नई दिल्ली (Self Study Tips, Exam Tips). देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जबरदस्त इजाफे (Coronavirus In India) को देखते हुए ज्यादातर राज्यों में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं (Schools Closed). अब 24 जनवरी 2022 से मुंबई में स्कूल खुल बेशक रहे हैं लेकिन सभी छात्रों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य नहीं है (Mumbai School Reopening). ऐसे में देश भर के ज्यादातर बच्चे अपने घर पर रहते हुए सेल्फ स्टडी (Self Study Tips) कर रहे हैं. अगर आप भी घर में रहकर परीक्षा की तैयारी खुद कर रहे हैं तो अपने लिए एक शेड्यूल जरूर बनाएं (Exam Tips).

कई राज्यों ने अपने यहां होने वाली बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी है (Board Exams 2022). वहीं, कुछ राज्य अभी भी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर काफी संशय में हैं. सीबीएसई (CBSE Board Exam 2022) और सीआईएससीई बोर्ड (CISCE Board Exam 2022) ने भी अब तक टर्म 2 परीक्षाओं के संबंध में कोई जानकारी जारी नहीं की है. परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में हों या ऑनलाइन, इससे उनकी तैयारी पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. जानिए सेल्फ स्टडी के कुछ ऐसे टिप्स (Self Study Tips), जिनसे आपकी तैयारी 100 प्रतिशत पूरी हो सके (Exam Tips).

1- स्टडी एरिया का होना है जरूरी

अपनी पढ़ाई के लिए घर में एक स्पेशल जगह बनाएं. साथ ही ध्यान रखें कि वहां इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी भी हो. याद रखें कि इस स्टडी एरिया में ज्यादा लोगों का आना-जाना ना होता हो और वहां आपको पॉजिटिव माहौल भी मिल सके.

2- क्लियर करते रहें अपने डाउट

बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावकों को भी अपना समय उन्हें डेडीकेट करना होगा. इसे चैलेंज की तरह लें कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं. हो सकता है कि किसी विषय में आपको भी महारत हासिल नहीं हो, ऐसे में ऑनलाइन उपलब्ध कई सारी सामग्रियों का इस्तेमाल करके बच्चों के डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं.

3- पढ़ाई का रूटीन होना है जरूरी

अक्सर देखा जाता है कि बच्चे टाइम टेबल तो बना देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते हैं. लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए सही रूटीन बनाने की जरूरत है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पढ़ाई करने में काफी परेशानी आएगी.

4- प्रैक्टिस और रिवीजन पर दें ध्यान

फिलहाल स्कूल, कॉलेज या कोचिंग आने-जाने का पूरा समय बच रहा है. ऐसे में अपना वह समय भी परीक्षा की तैयारी करने में डेडिकेट किया जा सकता है. इससे आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकेंगे और बेहतर मार्क्स हासिल करने में मदद मिल सकेगी.

