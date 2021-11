Career Tips: बिना डिग्री के कमा सकते हैं लाखों रुपये, काफी डिमांड में हैं ये क्षेत्र

नई दिल्ली (Career Tips, Jobs In India). कुछ छात्र काफी संपन्न परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और देश के नामी-गिरामी संस्थानों से लाखों रुपये खर्च करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं (Education Budget). लेकिन यह मौका हर किसी के पास नहीं होता है. कई बार किसी मजबूरी की वजह से कुछ छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है, जिसका असर उनके करियर (Career) पर भी पड़ता है. हालांकि अब भारत में अच्छे सैलरी पैकेज (Salary Package) पर नौकरी करने के लिए किसी खास डिग्री का होना अनिवार्य नहीं है (Jobs In India). आप चाहें तो अपनी स्किल के बलबूते भी अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं (Earn Money in Skill Based Jobs).

इन दिनों देश के जॉब सेक्टर (Job Sector) में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं. वर्क फ्रॉम होम जॉब ऑप्शंस (Work From Home Job Options) के साथ ही काम करने के तरीके में भी काफी बदलाव आया है. कई ऐसे करियर ऑप्शंस भी हैं, जिनमें किसी खास डिग्री के बिना भी लाखों रुपये कमाने का अवसर मिलता है. अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो जानिए कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में, जिनमें आप अच्छे-खासे सैलरी पैकेज पर जा सकते हैं (Earn Money).

बन जाएं रियल एस्टेट एजेंट

अगर आपके पास कोई खास एजुकेशनल डिग्री नहीं है तो आप रियल एस्टेट एजेंट (Real Estate Agent) या प्रॉपर्टी डीलर (Property Dealer Jobs) का काम कर सकते हैं. इस जॉब में व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है. इस जॉब ऑप्शन के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है. बस रियल एस्टेट ब्रोकर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है.

फ्रीलांस फोटोग्राफी से मिलेगी पहचान

आज-कल डिजिटल फोटोग्राफी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और कोई भी आकर्षक तस्वीरें खींच सकता है. जिन लोगों को फोटोग्राफी का शौक है, वे अपने शौक को अपना पेशा बनाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. इस प्रोफेशन के लिए किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं होती है. फिर भी आप चाहें तो फोटोग्राफी से जुड़ा कोर्स कर सकते हैं (Photography Course).

इंटीरियर वर्ल्ड को चाहिए कारपेंटर

भारत में इन दिनों बढ़ई (कारपेंटर्स) की काफी मांग है. पहले लोग अपने घरों के लिए सिर्फ टेबल-कुर्सी बनाने के लिए बढ़ई की मदद लेते थे. लेकिन अब ज्यादातर लोग अपने घरों में लकड़ी का पूरा काम करवाने के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनियों की मदद लेते हैं. इसलिए भारत में इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनियों के बीच बढ़ई की मांग काफी बढ़ गई है. यह नौकरी पूरी तरह से स्किल बेस्ड होती है (Skill Based Jobs).

इवेंट मैनेजमेंट में हैं शानदार मौके

आजकल शादी-ब्याह से लेकर किसी भी प्रोगाम को ऑर्गनाइज करने के लिए इवेंट मैनेजर की जरूरत होती है. लोगों की क्रिएटिव सोच इस पेशे में उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है. इसके लिए भी आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है (Event Manager Jobs).