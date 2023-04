दुनिया के सबसे जीनियस इंसान, आइंस्टीन से दोगुना IQ, 9 साल की उम्र में हो गया था हार्वर्ड में एडमिशन

Smartest Person in the World, William James Sidis: अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे जीनियस इंसान कौन हैं तो अधिकांश लोग अल्बर्ट आइंस्टीन का ही नाम लेंगे. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे जीनियस इंसान आइंस्टीन नहीं बल्कि कोई और है. यही नहीं, उनका IQ आइंस्टीन से भी लगभग दो गुना (Person with Highest IQ Ever) था. हम बात कर रहे हैं विलियम जेम्स सिडिस की, जिन्हें दुनिया का सबसे जानियस इंसान माना जाता है.

किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस जानने के लिए उसका आईक्यू मापा जाता है. हांलाकि यह फुल प्रूफ मेथड तो नहीं है, लेकिन इसे ही फिलहाल इंटेलिजेंस का पैमाना माना गया है. एक आम इंसान का आईक्यू 100 के आस पास माना जाता है. एल्बर्ट आइंस्टाइन का IQ 160 बताया गया है. लेकिन विलियम जेम्स सिडिस का आईक्यू 250 लेकर 300 तक होने का अनुमान लगाया गया है.

अमेरिका में हुआ था जन्म

बता दें कि विलियम जेम्स सिडिस का जन्म अमेरिका में 1898 में हुआ था. वे बचपन से ही इतने जीनियस थे कि, 18 महीने की उम्र में ही वे द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार पढ़ पाते थे. यही नहीं, 6 वर्ष की उम्र तक वे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन समेत कई भाषाओं में बात कर लेते थे.

छोटी उम्र में मिल गया था हार्वर्ड में एडमिशन

विलियम जेम्स सिडिस को केवल 9 वर्ष की उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था. हांलाकि यूनिवर्सिटी ने उन्हें 11 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद कोर्स शुरू करने की अनुमति दी. उन्होंने केवल 16 वर्ष की उम्र में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था. हांलाकि इतने जीनियस होने के कारण वे आम इंसानों के साथ ज्यादा सहज महसूस नहीं करते थे और एकांत में ही उन्होंने अपना जीवन बिताया. 46 वर्ष की उम्र में ब्रेन में ब्लीडिंग होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई.

