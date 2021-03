SSC CHSL Tier I Admit Card 2021 Release: सीएचएसएल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

नई दिल्ली. कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी (SSC) ने सेंट्रल रीजन की आधिकारिक वेबसाइट पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टीयर-1 (SSC CHSL) परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यह परीक्षा ऑनलाइन होगी. अभ्यर्थी एडमिट कार्ड सेंट्रल रीजन की वेबसाइट ssc-cr.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एसएससी सीएचएसएल टीयर-1 परीक्षा 12 से 27 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी. लेकिन पश्चिम बंगाल परीक्षा केंद्र चुनने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा 21 और 25 मई को होगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर कोविड-19 संबंधी सभी निर्देशों का पालन करना होगा.-सबसे पहले सेंट्रल रीजन की वेबसाइट ssc-cr.org पर जाएं-होम पेज पर STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED HIGHER SECONDARY LEVEL (10+2) EXAMINATION - 2020 (TIER- I) TO BE HELD FROM 12/04/2021 TO 26/04/2021 लिंक मिलेगा-इस लिंक पर क्लिक करें-अब एक नया पेज ओपन होगा-यहां एक बार फिर क्लिक करना होगा-फिर से एक नया पेज ओपन होगा-इस पेज पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें-अब अपनी लॉग-इन क्रेडेंशियल दर्ज करके सबमिट कर दें-एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा-इसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैंअभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि परीक्षा में बैठते समय उसके पास एक मूल फोटो पहचान-पत्र अवश्य हो जिसमें वहीं जन्म-तिथि हो जैसी कि प्रवेश प्रमाण-पत्र में मुद्रित है .यदि मूल फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी के पास अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण-पत्र अवश्य होना चाहिए.यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए मूल फोटो पहचान-पत्र/ प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा .