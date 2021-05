कुछ छात्रों को गणित बहुत मुश्किल विषय लगता है, वहीं कुछ छात्रों का सबसे पसंदीदा विषय गणित होता है. अगर आपका बच्‍चा गणित में रुचि रखता है और वह चुटकियों में गणित के प्रश्‍न हल कर लेता है तो वह एक प्रतियोगिता में हिस्‍सा लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की राशि कमा सकता है. दरअसल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्‍नीकल स्‍क‍िल डेवेलपमेंट ( All India Council For Technical Skill Development, AICTSD) 10 जून 2021 को आर्यभट्ट नेशनल मैथ्‍स कॉम्‍पेटिशन 2021 (Aryabhatta National Maths Competition 2021) आयोजित करने जा रही है. आधिकारिक वेबसाइट aictsd.com पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार प्रतियोगिता के लिये रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 20 मई है. इस प्रतियोगिता का फाइनल परिणाम 30 जून को आएगा.1. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्‍नीकल स्‍क‍िल डेवेलपमेंट ( All India Council For Technical Skill Development, AICTSD) की आधिकारिक वेबसाइट aictsd.com पर जाएं.2. अपने पूरे डिटेल के साथ एप्‍लीकेशन फॉर्म भरें. इसके बाद प्रोसेसिंग फीस 290 रुपये का भुगतान करें. बता दें कि इसका भुगातन ऑनलाइन ही करना होगा. उम्‍मीदवार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिये भुगतान कर सकते हैं.3. ऑनलाइन एप्‍लीकेशन फॉर्म भरने और फीस भुगतान के बाद उम्‍मीदवार की ईमेल आईडी पर रजिस्‍ट्रेशन कंफर्मेशन का मेल आ जाएगा. इसके बाद 48 घंटे के भीतर हॉल टिकट नंबर भी आ जाएगा.प्रथम विजेता : 1.5 लाखदूसरे विजेता : 50,000तीसरे विजेता : 10,000कोई भी कॉलेज या स्‍कूल का छात्र इस प्रतियोगिता के लिये आवेदन कर सकता है. इस प्रतियोगिता में 10 से 24 वर्ष के उम्‍मीदवार आवेदन कर सकते हैं.परीक्षा प्रारूप के अनुसार, गणित प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और आवेदकों को घर से परीक्षा देने की अनुमति होगी. प्रश्‍न पत्र में 30 सवाल होंगे, जो मल्‍ट‍िपल च्‍वाइस क्‍वेश्‍चन होंगे. हर प्रश्‍न 2 अंकों का होगा. पेपर करने के लिये छात्रों को 45 मिनट का समय मिलेगा. इस परीक्षा में अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले 20 छात्रों को ऑनलाइन लाइव इंटरव्‍यू के लिये आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें से 3 छात्रों को विजेता घोषित किया जाएगा. छात्रों को एसएमएस के जरिये ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्‍यू की तारीख की जानकारी दी जाएगी.