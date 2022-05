Study Tips: बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? सबको पता होने चाहिए ये कारण

नई दिल्ली (Study Tips, Parenting Tips, How To Learn Things, How To Study). हर साल अनगिनत बच्चे बोर्ड परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा आदि की तैयारी करते हैं. लेकिन सभी उनमें सफल नहीं हो पाते हैं. कुछ बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं होता है. दरअसल, ये बच्चे किताबें खोलकर बैठे जरूर रहते हैं लेकिन उनका मन कहीं और भटकता है.

हर किसी का पढ़ाई करने का अपना तरीका होता है. किसी को दिन में पढ़ाई करना पसंद होता है तो किसी को रात में. कोई अपने नोट्स से पढ़ता है तो कोई यूट्यूब वीडियो या अन्य तरीकों से. अगर आपका या आपके किसी करीबी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो जानिए उसके पीछे की प्रमुख वजहें. इससे खुद में सुधार लाने में मदद मिल सकती है.

1- एक विषय पर फोकस नहीं बन पाने की वजह से गणित पढ़ते समय अंग्रेजी और अंग्रेजी पढ़ते समय हिंदी की याद आती है.

2- अगर किसी विषय का बेसिक कमजोर होता है तो भी उसमें आगे पढ़ाई करने में मजा नहीं आता है और मन भटकता रहता है.

3- अगर किसी विषय में रुचि न हो तो भी उसे पढ़ने में दिल नहीं लगता है. ऐसे विषयों में रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें रोजाना 4-5 घंटे पढ़ने की आदत डालें.

4- अपने आस-पास किताबों का ढेर होने की वजह से भी पढ़ाई से मन ऊबने लगता है. इसलिए स्टडी टेबल पर सिर्फ वही किताब रखें, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं.

5- कई बार पढ़ाई का कोई शेड्यूल न होने की वजह से भी मन भटकता है. इसलिए रोजाना का स्टडी शेड्यूल फिक्स होना जरूरी है.

6- करियर को लेकर कोई निर्धारित लक्ष्य न होना भी एक प्रमुख कारण माना जाता है. जब तक लाइफ का गोल सेट नहीं होगा, तब तक आप उस दिशा में काम भी नहीं कर सकेंगे.

7- पढ़ाई करते समय आस-पास मोबाइल, लैपटॉप या टीवी के होने से भी मन भटकता है.

