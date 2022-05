Study Tips: पढ़ाई के बीच में इस तरह से लें ब्रेक, दिमाग को मिलेगा रेस्ट

नई दिल्ली (Study Tips, How To Take Break, Exam Tips). अक्सर कई लोग घंटों तक लगातार पढ़ने की सलाह देते हैं. कुछ स्टूडेंट्स बिना ब्रेक लिए 5-6 घंटों तक आराम से पढ़ाई कर भी लेते हैं. लेकिन यही आदत आगे जाकर उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती है. ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि आप किसी भी उम्र वर्ग के हों, आपको कुछ घंटों पर थोड़ी देर का ब्रेक जरूर लेना चाहिए.

कुछ घंटों पर ब्रेक लेने से आपके दिमाग को आराम मिल जाता है. आप विषय में बेहतर तरीके से कॉन्संट्रेट कर पाते हैं और आपके लिए उसकी तैयारी करना आसान हो जाता है. लेकिन अगर आप लगातार किताबों में आंखें गड़ाए रहेंगे तो इससे आपकी आंखों में भी परेशानी हो सकती है. जानिए पढ़ाई के दौरान किस तरह से ब्रेक लेना चाहिए.

इतने अंतराल पर लें ब्रेक

1- 25-45 मिनट तक पढ़ाई करने के बाद 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लें. इस दौरान आप बाहर टहल सकते हैं या पानी पी लें या चाहें तो फटाफट कोई फल भी खा सकते हैं.

2- पढ़ाई के 4 सेशन यानी 25-45 मिनट और 5 मिनट ब्रेक के लगातार 4 सेशन लेने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है. इस दौरान आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या अपने दूसरी जरूरी काम निपटा सकते हैं.

ब्रेक लेने के फायदे

1- आपकी आंखों और दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है. मेंटल हेल्थ की बेहतरी के लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी बताया गया है.

2- कुछ देर रेस्ट के बहाने बाहर टहलकर प्राकृतिक वातावरण में रहा जा सकता है.

3- ब्रेक के बाद वापस आने पर दोबारा एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने से चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं.

4- इस दौरान कुछ खा-पी लेने से पढ़ाई करते समय अचानक से भूख नहीं लगती है.

Tags: Exam, Mental health, Study