Success Story: CA का करियर छोड़, दर्जनों NGO को दिला चुकी आर्थिक सहायता

नई दिल्ली. Success Story CA Divya Singhal: आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की CA दिव्या सिंघल (CA Divya Singhal) की. दिव्या ने पहले CA किया. लेकिन कोविड (Covid-19) और फिर लॉकडाउन (Lockdown) के चलते उन्हें लगा कि कैसे भी लोगों की मदद (Help) करनी है. इसके चलते नवंबर 2020 में गिव इंडिया (Give India) की तर्ज पर दिव्या ने ‘शेयर अ लिटिल’ (Share a Little) नाम से अपना NGO शुरू किया और समाज कल्याण में लगे अन्य NGO को फंडिंग (Crowd Fundings) के जरिए थोड़ा-थोड़ा आर्थिक मदद (Financial Help) दिलाना शुरू किया. लेकिन दिव्या का यह सफर इतना आसान भी नहीं रहा. आइए जानते हैं CA का बेहतरीन करियर छोड़कर समाज सेवा के फील्ड में आने वाली दिव्या सिंघल की कहानी, उन्हीं की जुबानी.

घर में सभी हैं फाइनेंस प्रोफेशनल्स:

दिव्या सिंघल के परिवार में सभी लोग फाइनेंस प्रोफेशनल फील्ड से हैं. उनके पिता कपिल सिंघल भी CA हैं. दिव्या के बड़े भाई बैंक में कॉर्पोरेट जॉब में हैं जबकि छोटे भाई प्राइवेट इक्विटी फण्ड में काम करते हैं. उनकी भाभी फ़ेडेक्स कंपनी के लिए काम करती हैं.

साल 2002 ने बदली जिंदगी:

दिव्या के मुताबिक उनकी जिदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2002 रहा. तब उनके घर में डकैती हुई थी. डकैतों ने उनकी माँ और दादी का मर्डर कर दिया था. तब उनके पिता किसी काम से दूसरे शहर में थे. जब तीनों बहन स्कूल से घर वापस आए तो घर में मां और दादी की लाश देखी. ये देखकर तीनों भाई-बहन सहम गए. उन्हें समझ नहीं आया कि क्या किया जाए. इस हादसे के बाद पिता ने दिव्या को देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल वेलहम गर्ल्स में पढ़ने के लिए भेज दिया.

DU के इन्द्रप्रस्थ कॉलेज से किया ग्रेजुएशन:

बोर्डिंग स्कूल से 12वीं करने के बाद पिता दिव्या को वापस दिल्ली ले आए. दिल्ली आकर दिव्या ने साल 2011 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स कोर्स शुरू किया. साथ ही उन्होंने CA की पढ़ाई भी शुरू कर दी. साल 2014 में कॉलेज पूरा किया और फिर 3 साल तक गुडगाँव में अप्रेंटिसशिप की.

तीसरे प्रयास में क्लियर किया CA:

दिव्या बताती हैं कि उन्होंने साल 2018 में तीसरे प्रयास में अपना CA क्लियर किया. इसके बाद उसी साल एक इक्विटी रिसर्च ब्रोकिंग हाउस में अच्छी सैलरी पर जॉब ज्वाइन किया. लेकिन कोविड आने के बाद उन्हें लगा कि वे सिर्फ जॉब के लिए नहीं बनीं हैं. वो दूसरों की मदद करना चाहती थीं. इसलिए नवंबर 2020 में दिव्या ने वह जॉब छोड़ दी.

जॉब छोड़ते ही शुरू किया NGO:

दिव्या ने जॉब छोड़ने के बाद नवंबर 2020 में ही अपना NGO ‘शेयर अ लिटिल’ शुरू किया. इसके अंतर्गत वे देश के अन्य NGO को क्राउड फंडिंग के जरिए फण्ड रेजिंग में मदद कर रही हैं. अभी तक अपने प्रयासों से वे दर्जनों NGO को आर्थिक सहायता दिला चुकी हैं.

दो विफलताओं के बाद छोड़ दी थी पढ़ाई, पिता ने दिया होंसला:

दिव्या बताती हैं कि वे CA क्लियर करने से पहले दो बार विफल हुईं थीं. तब उन्होंने ये फील्ड छोड़ने का मन बना लिया था. एक महीने तक पढ़ाई भी छोड़ दी थी. तब पिता ने उनका हौंसला बढाया और फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद तीसरे प्रयास में ही दिव्या ने अपना CA क्लियर कर लिया.

