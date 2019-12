बिहार एग्‍जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो रही है. सबसे पहले साइंस के छात्र तैयार रहें, क्‍योंकि उनकी परीक्षा सबसे पहले आयोजित हो रही है. 3 फरवरी को दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित होगी. सुबह की शिफ्ट में फिजिक्‍स और शाम 1:45 बजे से शुरू होने वाली शिफ्ट में इतिहास और राष्‍ट्रीय भाषा हिन्‍दी की परीक्षा होगी.छात्रों के पास तैयारी के लिये बस कुछ दिन ही शेष बचे हैं. अच्‍छे मार्क्‍स के लिये यह जरूरी है कि छात्र रणनीति बनाकर एग्‍जाम की तैयारी करें. यहां हमने साइंस छात्रों के लिये महत्‍वपूर्ण टॉपिक्‍स की लिस्ट बनाई है, जो बोर्ड एग्‍जाम के लिहाज से महत्‍वपूर्ण हैं.इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज (Electric Charges), कंवर्सेशन ऑफ चार्ज (Conservation of charge), कूलम्ब का नियम (Coulomb’s law-force between two point charges), फोर्सेज बिटवीन मल्‍ट‍िपल चार्ज (forces between multiple charges), इलेक्‍ट्रोस्‍टैटिक फील्‍ड (electrical potential energy of a system of two point charges, electric dipole in an electrostatic field)ओएचएम लॉ (Ohm’s law), इलेक्ट्रिकल रसिस्‍टेंस (electrical resistance), वी-1 विशेषताएं (V-I characteristics लीनियर और नॉन लीनियर), इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर (electrical energy and power), इलेक्ट्रिकल रसिस्‍ट‍िविटी और कंडक्‍ट‍िविटी (electrical resistivity and conductivity), किरचॉफ के नियम (Kirchhoff’s laws), वीटस्‍टोन ब्रिज (Wheatstone bridge), मीटर ब्रिज (metre bridge) आदि.मैगनेटिक डायपोल पर सवाल हो सकते हैं. मैगनेटिक एलीमेंट, यूनिफॉर्म मैगनेटिक और इलेक्ट्रिक फील्‍ड पर भी प्रश्‍न हो सकते हैं.फैराडे के नियम और लेंज के नियम पर अक्‍सर सवाल पूछे जाते हैं.इसकी विशेषताएं, स्‍पेक्‍ट्रम और तथ्‍यों से संबंधित प्रश्‍न रहते हैं.इसमें से लेंसमेकर फॉर्मूला (lensmaker’s formula) पूछा जा सकता है. लेंस की अहमियत, लेंस का पावर (power of a lens), प्रकाश का परावर्तन (Reflection of light), स्‍फेरिकल मिरर (spherical mirrors), मिरर फॉर्मूला (mirror formula) पर सवाल अक्‍सर पूछे जाते हैं.इसके अलावा डुअल नेचर ऑफ मैटर (Dual Nature of Matter), एटॉम और न्‍यूक्‍लीयर (Atoms and Nuclear), इलेक्‍ट्रॉनिक डिवाइसेज (Electronic Devices) में ट्रांजिस्‍टर और डिजिटल सिग्‍नल के अलावा अनालॉग पर सबसे ज्‍यादा सवाल होते हैं. इसके अलावा फिजिक्‍स में कम्‍यूनिकेशन सिस्‍टम से भी सवाल रहते हैं.से फूल वाले पौधों में परागण और निषेचन, बीज और फल का विकास, मानव प्रजनन (Human Reproduction), गर्भावस्‍था( pregnancy) टॉपिक्‍स महत्‍वपूर्ण हैं.क्रोमोजोम थ्‍योरी (Chromosome theory of inheritance),XX, XY, लिंकेज (Linkage) आदि पर आधारित टॉपिक्‍स अच्‍छे से पढ़ें.घरेलू खाद्य प्रसंस्करण (Microbes in household food processing), औद्योगिक उत्पादन (industrial production), मलजल उपचार और ऊर्जा उत्पादन (sewage treatment and energy generation), कैंसर और एड्स (Cancer and AIDS) पर सवाल पूछे जाएंगे.में DNA टेक्‍नोलॉजी पर सवाल होंगे.इसके अलावा इकोलॉजी और पर्यावरण (Ecology and environment), ऑर्गेज्‍म और आबादी (Organisms and Populations) आदि जैसे टॉपिक्‍स महत्‍वपूर्ण हैं.ठोस (Solid State): इलेक्ट्रिकल और मैगनेटिक विशेषताएं (Electrical and magnetic properties), पैकिंग एफिशिएंसी (Packing efficiency), वॉइड्स (voids), क्यूबिक यूनिट सेल में प्रति यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या (number of atoms per unit cell in a cubic unit cell), प्‍वाइंट डिफेक्‍ट्स (point defects) आदि.सॉल्‍यूशन (Solutions): परासरण दाब (Osmotic pressure), कोलेजिक गुणों का उपयोग करके आणविक द्रव्यमान का निर्धारण (determination of molecular masses using colligative properties), ब्‍वॉइलिंग प्‍वाइंट (Elevation of boiling point), फ्रीजिंग प्‍वाइंट (depression of freezing point), मॉलेक्‍यूलर मास (abnormal molecular mass) आदि पर सवाल पूछे जा सकते हैं.इलेक्‍ट्रोकेमिस्‍ट्री (Electrochemistry): कोहलराश का नियम (Kohlrausch’s Law), लीड एक्‍यूमलेटर (lead accumulator)केमिकल काइनेटिक (Chemical Kinetics) , सर्फेस केमिस्‍ट्री (Surface Chemistry), आइसोलेशन ऑफ इलीमेंट (General Principles and Processes of Isolation of Elements), पी-ब्‍लॉक एलीमेंट्स ( p-block Elements) में ओजोन, फॉस्‍फेरस, सल्‍फर डायऑक्‍साइड का उपयोग आदि पर सवाल होंगे.डी और एफ ब्‍लॉक एलीमेंट्य (d and f-block elements) में मैग्‍नेटिक प्रोपर्टीज, कंपाउंड्स (Coordination Compounds), एलकोहल, फिनायल और इथर पर सवाल जरूर आते हैं. इसलिये इन्‍हें भी जरूर पढ़ें.बायोमोलेक्‍यूल्‍स, पोलीमर (Polymers), केमिस्‍ट्री इन एवरीडे लाइफ (Chemistry in Everyday Life) से सवाल सबसे ज्‍यादा पूछे जाते हैं.