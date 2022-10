Career Tips: क्या दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज आने हो गए हैं बंद? अपनाएं ये टिप्स

हाइलाइट्स जबतक जरूरी न हो, दवाओं का इस्तेमाल न करें. अगर हमारे आस पास सकारात्मक माहौल है तो हमारी तार्किक क्षमता भी बढ़ती है. अगर हो सके तो पौधों वाले गमलों को अपने हरेक कमरे में रखें, इससे माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

नई दिल्ली: Career Tips, How to Be More Creative: आजकल किसी भी कंपनी के जॉब करें या फिर पढ़ाई हर जगह नए-नए विचारों की भारी मांग होती जा रही है. हर किसी को सामान्य से हट कर ही कुछ देखना, पढ़ना या फिर सुनना पसन्द है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि रोज-रोज कहां से इतने आईडियाज लाएं. कभी कभी तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है. आइए जानतें हैं ऐसा क्यों होता है और इसके लिए क्या हो सकती है बेहतरीन टिप्स.

जरूरत से ज्यादा दवाएं न लें

आजकल अधिकतर लोग थोड़ी सी तकलीफ़ में हैवी डोज दवाओं का सेवन करने में बिल्कुल भी नही सोचते हैं. ऐसे लोग शायद यह नही जानते हैं कि ज्यादा दवाओं के सेवन से मानसिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है. इसीलिए जबतक जरूरी न हो, दवाओं का इस्तेमाल न करें.

हॉउस प्लांट लगाएं

हमारे आस पास के माहौल से भी हमारी मानसिक क्षमता में व्यापक प्रभाव पड़ता है. अगर हमारे आस पास सकारात्मक माहौल है तो हमारी तार्किक क्षमता भी बढ़ती है. इसीलिए अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाएं. अगर हो सके तो पौधों वाले गमलों को अपने हरेक कमरे में रखें, इससे माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

रात में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स से दूर रहें

आजकल लोगों का अधिकतर समय इन्टरनेट और गैजेक्ट्स में ही बीतता है. जिससे उनके आंखो और दिमाग़ पर भारी प्रभाव पड़ता है. दिमाग में नए आईडियाज न आने की एक वजह यह भी हो सकती है. इसीलिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का सीमित उपयोग ही करें.

नया सीखते रहें

जब हम कुछ नए देखेंगे और सीखेंगे तभी तो कुछ नए आइडिया सोच पाएंगे. हमेशा एक ही चीज न करते रहें. इसके अलावा जो काम पसंद है, उसके लिए समय निकालकर उन्हें भी करते रहें.

जरूरत पड़ने पर मदद लें

अगर आजकल किसी भी कारण से नए आईडियाज नही आ रहे हैं, तो ऐसे में हमें बिना संकोच किए हेल्थ एक्सपर्टस से मदद लेनी चाहिए. इससे काफी हद तक हमारी परेशानी कम हो जाती है और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं.

स्ट्रेस से दूर रहें

ज़िंदगी में ज्यादा तानव भी दिमाग को काम करने से रोक सकता है. ऐसे में हमें तनाव को दूर करना चाहिए. तनाव से छुटकारा पाने के लिए जिंदगी में मैनेजमेंट की बहुत आवश्यकता होती है. इसके लिए हमें रोज व्यायाम करना, खेलना, टहलना आदि को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

Bihar Civil Court Recruitment 2022: बिहार सिविल कोर्ट में 10वीं, ग्रेजुएट के लिए नौकरी की भरमार, जल्द करें आवेदन

RRB Group D Exam : ग्रुप डी परीक्षा के बाद जानें आगे की प्रक्रिया, कब तक होगी नियुक्ति

Tags: Career, Career Guidance, Job and career