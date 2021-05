General Knowledge: बैंक, एसएससी और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ें GK के ये 10 प्रश्न

नई दिल्ली. बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, कला एवं सस्कृति, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं.1.किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं ?(A) राज तंत्र(B) फासीवाद(C) धर्म तंत्र(D) अल्पजनाधिपत्यउत्तर (C) धर्म तंत्र2. किस देश का संविधान विश्व में सबसे लंबा है ?(A) अमेरिका(B) चीन(C) भारत(D) ब्रिटेनउत्तर-(C) भारत3. निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र नहीं है ?(A) नॉर्वे(B) अमेरिका(C) भारत(D) चीनउत्तर-(D) चीन4. सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं ?(A) प्रकाश मंडल(B) वर्ण मंडल(C) रेडियोएक्टिव जोन(D) कोरोना/किरीटउत्तर- (D) कोरोना/किरीट5. पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है(A) पश्चिम से पूर्व(B) पूर्व से पश्चिम(C) उत्तर से दक्षिण(D) दक्षिण से पूर्वउत्तर- (B) पूर्व से पश्चिम6. यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है(A) वसंत(B) ग्रीष्म(C) पतझड़(D) शीतउत्तर- (A) वसंत7. भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है ?(A) 21 मार्च(B) 22 दिसंबर(C) 22 जून(D) 23 सितंबरउत्तर-(B) 22 दिसंबर8 ग्रेनाइड किस प्रकाार की शैल है(A) अवसादी(B) कायांतरित(C) आग्नेय(D) हेलाइटउत्तर - (C) आग्नेय9. भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली बारिश को कहते हैं(A) चक्रवातीय वर्षा(B) पर्वतीय वर्षा(C) वाताग्र वर्षा(D) संवहनी वर्षाउत्तर- (D) संवहनी वर्षा10. यूनान की राजधानी क्या है ?(A) स्टॉकहोम(B) ब्यूनस आयर्स(C) एथेंस(D) बर्नउत्तर- (C) एथेंस