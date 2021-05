General Knowledge : सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में सफलता के लिए पढ़ें ये 10 प्रश्न

नई दिल्ली. बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, कला एवं सस्कृति, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं.1. सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है ?(a) चुनाव आयोग(b) सर्वोच्च न्यायालय(c) चुनाव आयोग से सलाह लेकर प्रधानमंत्री(d) चुनाव आयोग से सलाह लेकर राष्ट्रपतिउत्तर: (d) चुनाव आयोग से सलाह लेकर राष्ट्रपति2. द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है ?(a) प्राइमरी और सेकेंडरी विधायिका(b) लोक अदालत और कोर्ट(c) निर्वाचित सदस्य के साथ चयनित सदस्य(d) निचला और ऊपरी सदनउत्तर: (d) निचला और ऊपरी सदन3. राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है(A) 200(B) 150(C) 250(D) 300उत्तर-(C) 2504. लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे ?(a) सर्वपल्ली राधाकृष्णन(b) जीवी मावलंकर(c) एम अनंधसायनम अय्यंगर(d) डॉ. वीपी चेरियनउत्तर: (b) जीवी मावलंकर6. लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है ?(A) 530(B) 630(C) 430(D) 330उत्तर- (A) 5305. भारत की लोकसभा में किस राज्य से सबसे अधिक सीटें हैं(A) मध्य प्रदेश(B) महाराष्ट्र(C) उत्तर प्रदेश(D) बिहारउत्तर- (C) उत्तर प्रदेश7. भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है(A) 05(B) कोई समय सीमा नहीं(C) 03(D) 07उत्तर (B) कोई समय सीमा नहीं8. मलयालम मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है ?(A) राजस्थान(B) असम(C) केरल(D) कर्नाटकउत्तर -(C) केरल9. भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र है ?(A) 22 वर्ष(B) 24 वर्ष(C) 20 वर्ष(D) 18 वर्षउत्तर- (D) 18 वर्ष10. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की स्थापना कब हुई थी(A) 1998(B) 1951(C) 2004(D) 1980उत्तर- (C) 2004ये भी पढ़ें