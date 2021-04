General Knowledge: सरकारी नौकरियों की बेहतर तैयारी के लिए पढ़ें GK के ये 10 सवाल

नई दिल्ली. बैंक, एसएससी, रेलवे, सिविल सर्विस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान (GK) के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं. इसलिए सरकारी नौकरियों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी तैयारी आवश्यक है. हम इतिहास, कला एवं सस्कृति, पर्यावरण, राजनीति आदि विषयों से जुड़े जीके के 10 ऐसे वस्तुनिष्ट प्रश्न लाए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी मदद कर सकते हैं.1. सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था ?(A) मौर्य राजवंश(B) मुगल राजवंश(C) गुप्त राजवंश(D) चोल राजवंशउत्तर (A) मौर्य राजवंश2. चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है(A) तेजस्वी(B) राजशेखर(C) कौटिल्य(D) वात्सायनउत्तर- (C) कौटिल्य3. प्रथम हूण आक्रमण कब हुआ था ?(A) 458 ई.(B) 358 ई.(C) 558 ई.(D) 568 ई.उत्तर-(A) 458 ई.4. कुतुबमीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप में किस कारण प्रसिद्ध है ?(A) पत्थर पर हुई कटाई की कारगीगरी के कारण(B) लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण(C) उत्कृष्ठ गुणवत्ता की इस्पात के कारण(D) शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारणउत्तर- (C) उत्कृष्ठ गुणवत्ता की इस्पात के कारण5. ध्रुवीय क्षेत्रों की आबादी किन वजहों से विरल होती है ?(A) अनुपयुक्त जलवायु की दशा(B) खनिज पदार्थों की कमी(C) अनुपजाऊ भूमि(D) पर्वतीय स्थलाकृतिउत्तर- (A) अनुपयुक्त जलवायु की दशा6. भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था(A) वारेन हेस्टिंग्स(B) लॉर्ड एमहर्स्ट(C) लॉर्ड विलियम बेंटिक(D) लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइवउत्तर- (D) लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव7. माउंट आबू कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है(A) सतपुड़ा(B) विंध्य(C) अरावली(D) सह्याद्रीउत्तर-(C) अरावली8. मुला-मुठा नदियों के तट पर कौन सा शहर स्थित है(A) अहमदाबाद(B) सूरत(C) नागपुर(D) पुणेउत्तर - (D) पुणे9. भागीरथी नदी पर कौन सा बांध है(A) श्रीशैल(B) सरदार सरोवर(C) कोयना(D) टिहरीउत्तर- (D) टिहरी10. किस संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया(A) दादू(B) कबीर(C) रामानंद(D) तुलसीदासउत्तर- (C) रामानंद