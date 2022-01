Exam Tips: परीक्षा का सिलेबस समझने से मिलेगी मदद, इन टिप्स से बन जाएंगे टॉपर

नई दिल्ली (Exam Tips, Self Study Tips). कोरोना वायरस संक्रमण ने हर किसी की जिंदगी को काफी हद तक प्रभावित किया है (Coronavirus In India). कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हम ऑनलाइन स्टडी (Online Study) व वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) जैसी सुविधाओं पर निर्भर हो गए हैं (Education System). बीते दो सालों में बोर्ड परीक्षा (Board Exams) के साथ ही कई एंट्रेंस एग्जाम (Entrance Exams) व प्रतियोगी परीक्षाएं (Competitive Exams) भी रद्द की जा रही हैं. लेकिन साल 2022 में सुरक्षा के नए नियमों के साथ परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी दुरुस्त कर ली गई है (Exams In 2022).

साल 2022 की शुरुआत ही परीक्षाओं के साथ हुई है (Exams in 2022). कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) के साथ ऑफलाइन परीक्षाओं का सफल आयोजन किया जा रहा है. सभी परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के साथ ही वहां मौजूद अन्य लोगों की सेहत का ख्याल रखने के भी पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं. अगर आप भी इस साल किसी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और ऑनलाइन स्टडी (Online Study) की वजह से ऑफलाइन एग्जाम को लेकर नर्वस फील कर रहे हैं तो जानिए टॉपर्स के कुछ टिप्स (Toppers Tips). इनकी मदद से आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकता है.

सिलेबस समझने के साथ करें शुरुआत

ज्यादातर छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी में सिलेबस पर गौर नहीं करते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले उसके सिलेबस को समझना जरूरी होता है. इससे चीजें लंबे समय तक दिमाग में स्टोर रहती हैं.

बेस्ट होते हैं खुद के बनाए नोट्स

परीक्षा की तैयारी और सिलेबस के रिवीजन के समय खुद के बनाए हुए नोट्स काफी काम आते हैं. लास्ट मोमेंट की पढ़ाई इन्हीं सेल्फ नोट्स (Self Notes) की मदद से करें. साथ ही परीक्षा के पिछले कुछ सालों के सैंपल पेपर भी जरूर चेक करें.

पुराने पेपर सॉल्व करना है फायदेमंद

सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पुराने पेपर सॉल्व जरूर करें. इससे परीक्षा और सवालों के पैटर्न की पूरी जानकारी मिल जाती है. इसी तरह से मॉक टेस्ट से भी काफी मदद मिल जाती है.

रट्टा मारना है सबसे गलत

किसी भी परीक्षा के सिलेबस को कभी रटना नहीं चाहिए (Board Exam Syllabus). रटने से चीजें याद नहीं होती हैं, बल्कि दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करती हैं.

