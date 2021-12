Jobs In India: न्यू इंडिया में बढ़ रहे हैं नौकरी के अवसर, इन क्षेत्रों में बनाएं करियर

नई दिल्ली (Jobs In India, Career Options). वक्त और जरूरतों के साथ ही लोगों के काम-काज का तरीका भी बदलता जा रहा है. हर दिन रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं (Trending Jobs In India). न्यू इंडिया (New India) में ऐसे कई जॉब ऑप्शंस हैं (Job Options), जिनमें करियर बनाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकता है (Job Security). इस समय भारत में नए क्षेत्र और बिजनेस मॉडल (Business Model) का इजाफा देखा जा रहा है.

कोविड-19 (Covid 19 In India) के बाद से कई कंपनियों ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अपने बिजनेस में काफी बदलाव किया है. इंडस्ट्री एसोसिएशन फिक्की (FICCI Report) ने भारत में सेक्टर के आधार पर फ्यूचर जॉब की लिस्ट तैयार की है (Trending Job List). साथ ही यह भी बताया है कि साल 2022 से मार्केट में स्किल बेस्ड जॉब्स (Skill Based Jobs In India) की डिमांड बढ़ती जाएगी. इससे नई जॉब की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को बहुत मदद मिलेगी.

बदलते वक्त के साथ बदलेगा स्टाइल

फिक्की की रिपोर्ट (FICCI Report) के अनुसार, साल 2022 में 46 फीसदी लोगों के काम करने के तरीके में बदलाव आएगा. इसके तहत 9 फीसदी लोगों को ऐसी नौकरी मिलेगी, जो अभी अस्तित्व में नहीं हैं (Trending Jobs In India). वहीं, 37 फीसदी लोग ऐसा काम करेंगे, जिन्होंने अपने स्किल को डेवलप कर, बदलती मांग के अनुसार नई स्किल अपना ली है (Skill Based Jobs). दूसरी तरफ 54 फीसदी लोगों की नौकरी के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा.

इन जॉब्स की होगी भरमार

साल 2022 से इन सेक्टर्स में जॉब प्रोफाइल में बदलाव देखा जाएगा. जानिए, किस तरह की जॉब्स मार्केट में ट्रेंड करने वाली हैं (Trending Jobs In India).

1- आईटी-बीपीएम सेक्टर- वीएफक्स आर्टिस्ट, कंप्यूटर विजन इंजीनियर,वायरलेस नेटवर्क एक्सपर्ट, डाटा साइंटिस्ट, डाटा आर्किटेक्ट, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, आरपीए डेवलपर, 3डी मॉडलिंग इंजीनियर, क्लाउड आर्किटेक्ट आदि (IT Jobs).

2- ऑटोमोटिव सेक्टर- ऑटोमोबाइल एनॉलिटिक्स इंजीनियर, 3डी प्रिटिंग टेक्नीशियन, मशीन लर्निंग बेस्ड व्हीकल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आदि.

3- टेक्सटाइल सेक्टर- अपैरल डेटा साइंटिस्ट, आईटी प्रोसेस इंजीनियर, ई-टेक्सटाइल स्पेशलिस्ट, एनवॉयरमेंट स्पेशलिस्ट आदि.

4- बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर- साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्रेडिट एनालिस्ट, रोबोट प्रोगामर, ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट आदि.

5- रिटेल सेक्टर- कस्टमर एक्सपीरियंस लीडर, डिजिटल इमेजिंग लीडर, डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट, रिटेल डाटा एनालिस्ट आदि.

