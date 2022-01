Unique Story: इस शख्स ने लॉकडाउन में किए 145 कोर्स, 16 देशों से मिली डिग्री

नई दिल्ली (Unique Story, Shafi Vikraman). दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जो कुछ अलग करके अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं. केरल (Kerala News) के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले शफी विक्रमन (Shafi Vikraman Kerala) ने साल 2020 से अलग-अलग समय पर भारत में लगे लॉकडाउन का खूब फायदा उठाया (Lockdown In India). उन्होंने इस आपदा को वाकई में अपने लिए अवसर में बदल लिया. शफी विक्रमन ने 20 ऑनलाइन कोर्स (Online Course) करके 145 सर्टिफिकेट (Certificate Course) हासिल कर लिए.

साल 2020 से दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण ने लोगों की जिंदगी बदल दी (Coronavirus In India). लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने इस मौके का भरपूर फायदा भी उठाया. केरल के शफी विक्रमन सुर्खियों में छाए हुए हैं (Shafi Vikraman News). उनकी अजब-गजब स्टोरी (Unique Story) किसी को भी प्रेरित करने के लिए काफी है (Motivational Story). दरअसल, उन्होंने कुछ ही समय में 16 अलग-अलग देशों से 145 सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate Course) करके सबको हैरान कर दिया है.

इस तरह शुरू हुआ सफर

शफी विक्रमन (Shafi Vikraman News) ने साल 2020 यानी देश के पहले लॉकडाउन के दौरान अलग-अलग ऑनलाइन कोर्स (Online Course) के लिए नामांकन करना शुरू कर दिया था. एक छोटे से कोर्स से शुरुआत करते हुए वे दुनियाभर के प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा कराए जाने वाले ऑनलाइन कोर्स तक पहुंच गए थे. इस तरह उन्होंने 16 अलग-अलग देशों से सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate Course) कर लिए थे.

स्टैनफोर्ड से की थी शुरुआत

शफी विक्रमन ने अपने इस खास सफर की शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी (Stanford University) से की थी. उन्होंने निर्धारित समय में पाठ्यक्रमों को पूरा करना शुरू कर दिया था. अपनी पढ़ाई के इस जुनून के लिए शफी ने नौकरी तक छोड़ दी थी. शफी मानते हैं कि आने वाला समय ई-लर्निंग का है क्योंकि अभी कोरोना वायरस (Coronavirus In India) के नए वेरिएंट थमे नहीं हैं और ऐसे में देश को कड़े प्रतिबंध के दौर से गुजरना होगा.

हासिल किए इन क्षेत्रों के सर्टिफिकेट

इस दौरान शफी विक्रमन (Shafi Vikraman News) का परिवार उनके सपोर्ट में खड़ा रहा. शुरू में तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया लेकिन 4-5 महीने के इस सफर में वे शफी विक्रमन का हिसाब-किताब समझने लगे थे. शफी ने मेडिसिन, फाइनेंस, रोबोटिक्स, एआई (AI), फोरेंसिक, ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) से संबंधित कोर्स पूरे कर लिए हैं. अब उनका लक्ष्य 22 अन्य सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate Course) पूरे करने का है, जिनमें उन्होंने हाल ही में दाखिला लिया है.

