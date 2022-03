UP Board 10th Exam: यूपी बोर्ड 10वीं साइंस पेपर में नहीं आएंगे ये सवाल, नोट करें नया सिलेबस

नई दिल्ली (UP Board 10th Exam, UP Board 10th Science Syllabus). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है. इस साल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की वजह से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) देर से शुरू हुई है. 2 सालों से कोविड 19 संक्रमण की वजह से बोर्ड परीक्षाएं (Board Exams 2022) ऑनलाइन मोड में हो रही थीं. इस साल कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज होने के बाद बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन मोड में यानी स्कूलों में हो रही है.

इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) पर विशेष सख्ती बरती जा रही है. सभी परीक्षा कक्षों पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखी जा रही है. बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को चीटिंग का जरा भी मौका नहीं मिलेगा. इसीलिए सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड परीक्षा के सिलेबस (Board Exam Syllabus) के अनुसार अपनी दुरुस्त तैयारी करें. यूपी बोर्ड ने कई विषयों का सिलेबस कम कर दिया है, जिससे छात्रों को अपनी तैयारी करने में आसानी हो.

चेक करें यूपी बोर्ड 10वीं साइंस का सिलेबस

यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं साइंस पेपर का सिलेबस कम कर दिया गया है (UP Board 10th Science Syllabus). यूपी बोर्ड हाईस्कूल के साइंस एग्जाम में 3 विषयों से सवाल पूछे जाते हैं. यह परीक्षा कुल 70 अंकों की होती है. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवाल शामिल होते हैं. यह परीक्षा 4 अप्रैल 2022 को होगी.

1- धातु एवं अधातु

2- तत्वों का आवर्त वर्गीकरण

3- जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय

4- प्राकृतिक संसाधन

5- ऊर्जा के स्रोत – बायोगैस

6- हमारा पर्यावरण – पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन

7- अपर्वतन – आवर्धन, लैंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग

8- विद्युत का प्रभाव

9- विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आदि.

