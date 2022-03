UP Board Exam 2022: पहले दिन 4 लाख से ज्यादा छात्रों ने क्यों छोड़ी यूपी बोर्ड परीक्षा? सामने आई बड़ी वजह

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP Exam, upmsp.edu.in). लंबे इंतजार के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) शुरू हो चुकी है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) द्वारा होने वाली यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा (UP Board 10th 12th Exam) यूपी में चुनाव की वजह से देरी के साथ शुरू हुई है (UP Elections 2022). यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए लगभग 51 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए 8373 परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Centre) बनाए गए हैं. यूपी सरकार (UP Government) ने इस साल होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में विशेष तौर पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 शेड्यूल (UPMSP Exam Schedule) upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकता है. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के पहले दिन ही करीब 4 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी.

सख्ती से परेशान हैं छात्र

यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों (UP Board Exam Centre) पर काफी सतर्कता बरती जा रही है. छात्रों पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं (UP Board Exam Guidelines). माना जा रहा है कि इसी सख्ती से डरकर 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने यूपी बोर्ड परीक्षा छोड़ दी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षा की पहली शिफ्ट में 10वीं, 12वीं के करीब 2 लाख 61 हजार स्टूडेंट्स और दूसरी शिफ्ट में करीब 1 लाख 57 हजार छात्रों ने यूपी बोर्ड परीक्षा छोड़ दी.

लोगों के सामने खत्म हुए रास्ते

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल करवाने वाले कई गैंग एक्टिव हो जाते हैं. लेकिन यूपी सरकार की इतनी सख्ती की वजह से ऐसे लोगों का काम नहीं हो पा रहा था. जो छात्र इन लोगों के भरोसे थे या जो अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाए थे, उन्होंने यूपी बोर्ड परीक्षा छोड़ने में ही भलाई समझी.

ये भी पढ़ें:

UP Board Exam 2022: बोर्ड परीक्षा के पहले दिन मिलीं कई हिदायतें, अगली डेट पर याद रखें छात्र

UPTET 2021: यूपीटीईटी 2021 रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है? यहां जानिए वजह

Tags: UP Board, UP Board Exam, UP Government, उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार