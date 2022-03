UP Board Exam 2022: यूपी में इस तारीख से शुरू हो सकती है बोर्ड परीक्षा, तैयार रहें 10वीं-12वीं के छात्र

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) किसी मिस्ट्री से कम नहीं है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने अभी तक यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल (UP Board Exam Schedule) जारी नहीं किया है. यह तो सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) का आयोजन यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के बाद किया जाएगा. लेकिन फिलहाल इस मामले में एक नया अपडेट आया है.

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidha Sabha Election 2022) 7 चरणों में आयोजित किया जा रहा है (UP Election Phase). इसमें से 5 चरण पूरे हो चुके हैं, फिलहाल 2 चरण बाकी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे 10 मार्च 2022 को जारी कर दिए जाएंगे (UP Vidhan Sabha Result 2022). इसके बाद यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का शेड्यूल जारी किया जाएगा (UP Board Exam Schedule). यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) से जुड़े सभी अपडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक करते रहें.

मार्च में हो सकती है यूपी बोर्ड परीक्षा

कई मीडिया रिपोर्ट की मानें तो यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam Schedule) अप्रैल के बजाय मार्च में ही आयोजित की जा सकती है. माना जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) के नतीजे 10 मार्च को जारी होने के तुरंत बाद यूपी बोर्ड परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा शेड्यूल और एडमिट कार्ड (UP Board Admit Card) आदि से जुड़ी सूचनाएं upmsp.edu.in पर देखते रहें.

परीक्षा में शामिल होंगे इतने छात्र

यूपी बोर्ड (UPMSP) कक्षा 10, 12 बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के लिए 51 लाख से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 15 दिसंबर को समाप्त हुआ था. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के अनुसार, इस साल कक्षा 10 के लिए कुल 27.83 लाख (27,83,742) और कक्षा 12 के लिए 23.91 लाख (23,91,841) छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

