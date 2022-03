UP Board Exam 2022: आज से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड परीक्षा, ध्यान में रखें ये बातें

UP News Live Updates: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा आज यानी 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है. इस परीक्षा में 51 लाख छात्र-छात्राएं शामिल होने वाले हैं. यूपी बोर्ड एग्जाम शेड्यूल (UP Board Exam Schedule) upmsp.edu.in पर चेक किया जा सकता है. यूपी में विधानसभा चुनाव (UP Elections 2022) होने की वजह से बोर्ड परीक्षा 2022 देर से शुरू हो रही है.

यूपी बोर्ड हाईस्कूल में 27 लाख 81 हजार 654 और इंटरमीडिएट में 24 लाख 11 हजार 35 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं (UPMSP Exam). इस साल यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam Guidelines) को नकल विहीन तरीके से आयोजित कराने के लिए काफी सख्ती बरती जा रही है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि आज से शुरू होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) में कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का भी खास ख्याल रखें.

यूपी बोर्ड एग्जाम गाइडलाइंस

यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान हर परीक्षार्थी को इन दिशा-निर्देशों (UP Board Exam Guidelines) का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.

1- यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र एडमिट कार्ड (UP Board Admit Card) जरूर साथ लेकर जाएं.

2- परीक्षार्थी अपने साथ भूलकर भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर न जाएं. यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र (UP Board Exam Centre) में इस तरह की कोई भी चीज प्रतिबंधित है.

3- यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam Guidelines) देने वाले छात्र परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र जरूर पहुंच जाएं.

4- यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र के अंदर मास्क जरूर लगाकर रखें. परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन करना अनिवार्य है.

5- बोर्ड परीक्षा के दौरान अगल-बगल या आगे-पीछे झांकने की गलती न करें. याद रखें, आप सीसीटीवी कैमरा (CCTV Camera) की निगरानी में हैं.

ये भी पढ़ें:

UP Board Exam 2022: कल से शुरू हो रही है यूपी बोर्ड परीक्षा, सख्त निगरानी के लिए हुई ये तैयारी

CUET 2022: CUET 2022 परीक्षा में 12वीं के नंबर मान्य होंगे? यहां जानिए ऐसे सवालों के जवाब

Tags: UP Board, UP Board Exam, UP Elections 2022, उत्तर प्रदेश