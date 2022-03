UP Board Exam 2022: बदल गया इस विषय का एग्जाम पैटर्न, यूपी बोर्ड के छात्र करें चेक

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, upmsp.edu.in, UPMSP). यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 का आयोजन यूपी विधानसभा रिजल्ट 2022 (UP Vidhan Sabha Election 2022) घोषित हो जाने के बाद किया जाएगा. यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam Schedule) 24 मार्च 2022 से शुरू हो सकती है. इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) NCERT के पैटर्न पर आयोजित हो रही है (UP Board Exam Pattern).

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) से पहले यूपी बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों (UP Board Schools) को अपने यहां यूपी प्री बोर्ड परीक्षा (UP Pre Board Exam) का आयोजन करवाना अनिवार्य है. इससे छात्रों को एग्जाम पैटर्न (UP Board Exam Pattern) समझने में बेहतर मदद मिलेगी और वे उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकेंगे. यूपी बोर्ड के अधिकारियों ने इंग्लिश विषय का एग्जाम पैटर्न बदल दिया है (UP Board English Exam Pattern). यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को इसकी जानकारी होनी चाहिए.

इस हिसाब से बनेगा इंग्लिश पेपर

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर है (UPMSP Exam). दरअसल, बोर्ड ने इंग्लिश पेपर के पैटर्न में कुछ बदलाव किया है (UP Board English Exam Pattern). इस साल यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की इंग्लिश विषय की परीक्षा NCERT के नए सिलेबस के अनुसार आयोजित की जाएगी (UP Board Exam Syllabus). अगर आप परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें.

री एग्जाम वाले दें खास ध्यान

यूपी बोर्ड के जो छात्र 2021 के परीक्षाफल सुधार/अंक सुधार के लिए वर्ष 2022 की परीक्षा में दोबारा शामिल हो रहे हैं, उन्हें कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है. ऐसे परीक्षार्थी नए सिलेबस के हिसाब से परीक्षा में बैठेंगे या पुराने सिलेबस के अनुसार परीक्षा देंगे, यह स्थिति स्पष्ट करने के लिए उन्हें अपने प्रिंसिपस से बात करनी होगी.

