UP Board Exam 2022: बोर्ड परीक्षा के पहले दिन मिलीं कई हिदायतें, अगली डेट पर याद रखें छात्र

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP Exam, upmsp.edu.in). उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP Exam) द्वारा आयोजित होने वाली यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हो चुकी है (UP Board 10th 12th Exam 2022). यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) के लिए 8373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं (UP Board Exam Centre). इस साल यूपी में विधानसभा चुनाव (UP Elections 2022) होने की वजह से बोर्ड परीक्षा देर से शुरू हुई है.

यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) 2 साल बाद ऑफलाइन मोड में आयोजित हो रही है. दरअसल, बीते 2 सालों से देशभर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus In India) की वजह से परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में हो रही थीं या पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा रहा था. यूपी बोर्ड के छात्रों को परीक्षा के संबंध में कई तरह की हिदायतें दी गई हैं (UP Board Exam Guidelines), जिनका सभी को पालन करना होगा.

इन बातों को ध्यान में रखें छात्र

यूपी सरकार (UP Government) ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) को नकल विहीन तरीके से आयोजित करवाने के लिए कई गाइडलाइंस जारी की हैं (UP Board Exam Guidelines). सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का भी ख्याल रखना होगा.

1- परीक्षार्थियों को आंसर कॉपी पर रेड इंक से नहीं लिखना है.

2- बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें.

3- आंसर कॉपी के पहले और आखिरी आवरण पेज पर छपे निर्देशों को पढ़कर आवश्यक प्रविष्टियां ध्यान से भरें.

4- प्रश्न पत्र मिलते ही उसके शीर्षक (विषय का नाम) को ध्यान से पढ़कर यह देख लें कि आपको सही पेपर मिला है या नहीं.

5- परीक्षा केंद्र में प्रश्न-पत्र बंटने से पहले डेस्क की तलाशी जरूर लें. अगर वहां पहले से भी कुछ रखा होगा तो चेकिंग के दौरान आप फंस सकते हैं.

