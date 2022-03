UP Board Exam 2022: इस विषय पर दें ज्यादा ध्यान, यूपी बोर्ड परीक्षा में काम आएंगे ये टिप्स

नई दिल्ली (UP Board Exam 2022, UPMSP, upmsp.edu.in). यूपी बोर्ड परीक्षा 24 मार्च 2022 से शुरू हो रही है (UP Board Exam Date Sheet). यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 12 अप्रैल तक और 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल 2022 तक चलेगी. यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 (UP Board Exam 2022) से जुड़े सभी अपडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर चेक करते रहें. यूपी बोर्ड परीक्षा (UPMSP Exam) की तैयारी कर रहे छात्रों को कई बातों का ख्याल रखना चाहिए.

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं (UP Board Exam Tips). उनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं (UP Board Helpline Numbers). इस साल यूपी सरकार (UP Government) ने यूपी बोर्ड परीक्षा (UP Board Exam 2022) के दौरान नकल पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है. जानिए कुछ ऐसे टिप्स (UP Board Exam Tips), जिनकी मदद से यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की बेस्ट तैयारी की जा सकती हैं.

1- यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. छात्र-छात्राओं को पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ ही मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करना जरूरी है.

2- बोर्ड परीक्षा से पहले खुद के तैयार किए गए नोट्स या किसी एक्सपर्ट के नोट्स से ही प्रैक्टिस करें. किसी नई किताब या अन्य छात्रों के नोट्स से रिवीजन करने से बचें.

3- बचे हुए समय में ज्यादा से ज्यादा माॅडल टेस्ट पेपर साल्व करें और उनमें जो भी डाउट हो, उसे समय रहते क्लियर करवा लें.

4- उत्तर प्रदेश माध्यामिक शिक्षा परिषद (UPMSP) के हाईस्कूल व इंटर के एग्जाम में शामिल होने जा रहे छात्रों को अन्य विषयों की तरह हिंदी विषय पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए.

